Partiranno entro l’anno a Recco i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria con due ponti a campata unica sul torrente per collegare l’abitato con il casello autostradale.

L’intervento infrastrutturale è finanziato dalla Regione Liguria attraverso il Fondo strategico per circa 2,2 milioni di euro. Oggi la presentazione del progetto presso il Comune di Recco.

«Si tratta di un’opera di grande valenza, attesa da tempo – dichiara l’assessore alle Infrastrutture della Regione Liguria Giacomo Giampedrone – che permetterà di risolvere definitivamente una serie di criticità, legate non solo alla viabilità di tutta l’area ma anche alla sicurezza idraulica del torrente Recco in un comprensorio fortemente urbanizzato e densamente abitato, oltre che di grande richiamo turistico. Quella viabilità fa anche parte della rete di collegamenti con la Val Fontanabuona, per cui è fondamentale anche per i Comuni dell’entroterra del levante genovese».

L’intervento, con la sostituzione dell’impalcato stradale e della passerella pedonale esistenti, consentirà di ottenere un incrocio regolato da una rotatoria tra via Pisa, via dei Fieschi e via Roma, oltre a nuovi marciapiedi protetti da barriera, con un significativo miglioramento del traffico veicolare, anche in termini di sicurezza, rispetto all’accesso al casello autostradale.

«L’opera, di notevole interesse pubblico − dichiara il sindaco di Recco Carlo Gandolfo − metterà in sicurezza un tratto particolarmente critico del torrente Recco, soggetto a frequenti esondazioni, tutelando l’incolumità dei cittadini e delle attività commerciali presenti nelle aree limitrofe. Inoltre, il progetto prevede il riordino e il potenziamento della viabilità circostante, andando a migliorare la fluidità del traffico e l’accessibilità all’area. Ringrazio il presidente della Regione Liguria e l’assessore alla Protezione Civile per il loro fondamentale sostegno. L’infrastruttura, di primaria importanza per la città, faciliterà l’accesso e l’uscita dal casello autostradale, rendendo più ordinato e attraente l’accesso al Golfo Paradiso».

I lavori garantiranno una mitigazione del rischio idraulico connesso alle problematiche costituite dagli attuali manufatti di attraversamento del torrente, oggi a rischio esondazione, in un’area caratterizzata dalla presenza di numerosi edifici ad uso residenziale e commerciale. Le verifiche idrauliche hanno infatti dimostrato come l’attuale impalcato e la passerella pedonale posizionata poco più a monte costituiscano elementi di criticità, sia per l’ingombro rappresentato dalla presenza di una pila in alveo per ciascuno dei due impalcati, sia per il ridotto franco idraulico costituito dall’intradosso delle strutture attuali.

L’opera, del valore complessivo di 3 milioni e 700 mila euro, è co-finanziata dal Comune, anche attraverso un soggetto privato che, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti per la trasformazione di un capannone in un supermercato, verserà all’amministrazione 1 milione e 400 mila euro, di cui 620 mila come contributo di urbanizzazione e 780 mila “a titolo di liberalità”.