Sulla A12 Genova-Sestri Levante verrà rimosso entro mercoledì pomeriggio il cantiere tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova, con 48 ore di anticipo rispetto ai tempi concordati al tavolo tecnico di confronto sulla programmazione dei cantieri autostradali coordinato da Regione Liguria e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Si tratta di interventi di adeguamento della galleria Monte Castelletti al dlgs 264/06: il cantiere, attualmente attivo con un dispositivo per garantire due corsie nella direzione prevalente di traffico e ridurre al minimo i disagi, sarebbe dovuto terminare venerdì alle 14. In considerazione dei rallentamenti di questi giorni e per andare incontro alle esigenze del territorio, Autostrade per l’Italia ha accelerato i lavori, riuscendo a predisporre uno smantellamento anticipato del cantiere grazie allo sforzo di 37 persone con 8 mezzi, e prevedendo di ultimare gli interventi solo in orario notturno. Sul resto della rete in concessione, continua la rimozione dei cantieri più impattanti tutti i fine settimana, dalle 14 del venerdì alle 12 del lunedì successivo, con un ulteriore alleggerimento dal 29 maggio al 3 giugno per la festività del 2 giugno, con la garanzia di almeno due corsie per senso di marcia.

Tutte le informazioni sulla viabilità ligure sono disponibili sul sito internet www.autostrade.it.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 Traffic e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. La programmazione e gli aggiornamenti sono disponibili sul canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.