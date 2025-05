Un giorno di doppia festa per la città di Chiavari. In un clima di entusiasmo per la storica promozione in Serie B della Virtus Entella, il campo comunale di via Gastaldi è stato ufficialmente intitolato a Enrico Sannazzari, conosciuto come ‘Richin’, figura leggendaria del calcio chiavarese e primo capitano della squadra biancoceleste.

La cerimonia, che si è svolta questa mattina alla presenza dell’amministrazione comunale, dei familiari di Sannazzari, del presidente Gozzi e del direttore generale Matteazzi della Virtus Entella, ha rappresentato un momento di commozione e omaggio a un uomo che incarna i valori più autentici dello sport e l’amore per la maglia. Un totem informativo accoglie i tifosi all’ingresso dello stadio, svelando la storia di Sannazzari.

In questa occasione il Comune di Chiavari ha consegnato ai rappresentanti della Virtus Entella una targa celebrativa per la promozione in Serie B, un riconoscimento del grande risultato raggiunto, reso ancora più speciale nel ricordo di ‘Richin’.

«Il campo sportivo, che da oggi porta il suo nome, è un luogo simbolo dove i giovani possono seguire i propri sogni, apprendendo i valori fondanti dello sport − ha dichiarato il primo cittadino di Chiavari Federico Messuti − la promozione della Virtus Entella è la diretta espressione dello stesso spirito di dedizione, impegno e passione per i colori biancocelesti che animò ‘Richin’ Sannazzari fin dalla fondazione del club nel lontano 1914».