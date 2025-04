Torna a Sarzana “Atri Fioriti”, giunto alla sua XXVI edizione. Ideata dalla Marchesa Maria Angiola Gropallo Van Hissenhoven per l’Associazione Dimore Storiche della Liguria, la manifestazione è sostenuta e organizzata da Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, in collaborazione con il Comune di Sarzana e l’Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà.

L’inaugurazione si terrà giovedì 1 maggio alle 17, mentre gli atri resteranno aperti al pubblico il 2, 3 e 4 maggio dalle 10.30 alle 20.30.

Ogni anno “Atri Fioriti” propone un tema che lega arte, storia e attualità: l’edizione 2025 sarà ispirata alla grande mostra “La metafisica della creazione” di Giorgio De Chirico, in corso fino al 21 luglio presso la Fortezza Firmafede.

Il manichino, uno degli elementi più iconici della pittura metafisica di De Chirico, sarà l’elemento portante della XXVI edizione di Atri Fioriti.

Le dodici dimore gentilizie sarzanesi che si apriranno per la manifestazione saranno allestite con scenografie floreali che ricreeranno atmosfere sognanti, sospese tra realtà e immaginazione, in sintonia con la visione artistica di uno dei maggiori pittori del ventesimo secolo.

La progettazione e la direzione artistica sono curate anche quest’anno da Elisabetta Sacconi, con il contributo di Fiammetta Gemmi. Gli allestimenti loreali saranno realizzati da Marilena Capetta Fiori.

«Quest’anno – spiega Elisabetta Sacconi – abbiamo voluto rafforzare il legame tra la città di Sarzana e l’opera di Giorgio De Chirico, in occasione della mostra ospitata alla Fortezza Firmafede. Il manichino, figura emblematica della pittura metafisica, sarà l’elemento centrale dei nostri allestimenti: immagini senza volto, essenziali, che lasciano spazio all’immaginazione, proprio come voleva De Chirico. Gli atri saranno accompagnati da musiche classiche, una scelta dettata dalla passione del pittore stesso per questo genere musicale. Le note, discrete e avvolgenti, contribuiranno a rendere gli spazi parlanti, senza alterarne l’identità. Vogliamo che siano gli atri stessi a raccontare, a evocare atmosfere sognanti e sospese, restituendo ai visitatori la magia e il mistero tipici dell’arte metafisica».

Gli studenti dell’Istituto Superiore Parentucelli-Arzelà saranno presenti in tutti gli atri per fornire ai visitatori informazioni sulla storia e l’architettura delle dimore storiche che ospitano l’evento.

Fondamentale il contributo di importanti associazioni locali per garantire la sicurezza della manifestazione: Associazione Nazionale Alpini, Anmi – Associazione Nazionale Marinai d’Italia in Congedo, Associazione Nazionale Carabinieri, Protezione Civile di Sarzana.