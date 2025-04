Itabus debutta in Liguria. Da oggi operativi i servizi della società di trasporto su gomma a lunga percorrenza (facente parte del Gruppo Italo), che collegano le città liguri di Genova e La Spezia con le principali città italiane.

Quattro i collegamenti giornalieri (due di andata e due di ritorno) tra la Liguria e Roma, Firenze, Siena, Lucca, Pistoia e Milano; due invece quelli che collegano i capoluoghi liguri a destinazioni quali Napoli, Caserta, Pisa e Bergamo.

Orari studiati in diverse fasce della giornata per soddisfare le diverse esigenze dei viaggiatori: ci sono arrivi a La Spezia alle 13:11, alle 16:09 oppure con i servizi notturni alle 00:46 o alle 3:11. Lo stesso vale per Genova: si può arrivare a Piazza della Vittoria alle 11:30, 17:45, 23:05 e 4:50 mentre a Genova Fanti d’Italia alle 11:10, 18:00, 22:45 e 5:05. Discorso simile per le partenze, da La Spezia alle 13:15, 16:10, 00:50 e 3:15; da Genova Piazza della Vittoria 11:31, 17:46, 23:06 e 4:51 mentre da Genova Fanti d’Italia alle 11:15, 18:05, 22:50 e 5:10.

Nuove destinazioni strategiche per Itabus, che per agevolare gli spostamenti dei cittadini liguri ha deciso di connettere le due città anche agli scali aeroportuali principali come Roma Fiumicino e Milano Malpensa.

Una partenza dallo scalo romano di Fiumicino alle 20:05 per arrivare alle 3:11 a La Spezia e alle 5:05 a Genova Fanti d’Italia, mentre partendo alle 22:50 da Genova ed alle 00:50 da La Spezia si può essere in aeroporto alle 7:55.

Da Milano Malpensa, invece, c’è una partenza alle 19:45 con arrivo alle 22:45 a Genova ed alle 00:46 a La Spezia, viceversa da Genova si sale su Itabus alle 5:10 (alle 3:15 da La Spezia) per raggiungere l’aeroporto di Malpensa alle 8:10.

«Portiamo i nostri bus in una regione strategica per il Paese, che ha una forte domanda di trasporto. Crediamo che unire città quali Genova e La Spezia a infrastrutture strategiche come gli aeroporti possa essere un grande vantaggio per il territorio e generare un importante indotto», commenta Francesco Fiore, amministratore delegato di Itabus.

«Un servizio aggiuntivo che consentirà ai cittadini liguri di essere maggiormente collegati alle principali città italiane. L’investimento di Itabus in Liguria dimostra inoltre la centralità del nostro territorio non solo per il nord, ma per tutto il Paese. All’importante lavoro in corso per migliorare i nostri trasporti pubblici affianchiamo questa iniziativa certamente interessante», dichiara l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Marco Scajola.