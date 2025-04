È stata inaugurata nel pomeriggio di oggi, alla presenza dell’assessore allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro, la nuova area sportiva realizzata all’interno del Parco Zelasco di Santa Vittoria, frazione di Sestri Levante, grazie al contributo di 25 mila euro messo a disposizione dalla Regione Liguria.

La nuova area dedicata all’attività fisica si trova nei pressi della pista di pattinaggio e ospita cinque attrezzature sportive fisse, di cui una accessibile anche a persone con disabilità. La sicurezza è stata garantita grazie alla posa di una pavimentazione in gomma antitrauma, mentre un pannello informativo con istruzioni dettagliate aiuterà i fruitori a utilizzare correttamente ogni attrezzo.

All’inaugurazione hanno preso parte gli alunni delle classi terza e quarta della scuola primaria “G. Marconi” di Santa Vittoria, accompagnati da un insegnante di educazione motoria che ha effettuato una dimostrazione pratica sull’uso corretto delle attrezzature installate.

«Questo intervento valorizza la frazione di Santa Vittoria e offre nuove opportunità a tutta la comunità, in particolare ai più giovani – dichiara il sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas –. A nome dell’amministrazione comunale desidero ringraziare la Regione Liguria e l’assessore Simona Ferro per aver creduto in questo progetto e aver reso possibile la realizzazione di un’area che promuove il benessere psicofisico e lo sport come strumento educativo, sociale e formativo. Un ringraziamento speciale anche alla dirigente dell’Istituto Comprensivo Sestri Levante Donatella Arena per aver reso possibile la partecipazione degli alunni e al docente di educazione fisica che ha guidato i presenti nella scoperta di queste nuove attrezzature».

«In queste nuove aree attrezzate, finanziate dalla Regione e realizzate dai Comuni liguri – spiega Simona Ferro – è racchiusa la vera anima di ‘Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport’. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i territori per aumentare il benessere e la qualità di vita dei cittadini attraverso la pratica sportiva all’aperto, nell’ottica di promuovere la salute psicofisica di tutta la popolazione. Un’assoluta priorità dell’amministrazione regionale che si concretizza anche in questa splendida area a Sestri Levante, un vero gioiellino di cui poter andare orgogliosi. La collaborazione con le scuole, inoltre, è fondamentale perché ci consente di incentivare la pratica sportiva e l’adozione di corretti stili di vita soprattutto tra i più giovani».