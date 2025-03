Città Metropolitana di Genova organizza mercoledì 19 marzo l’evento “Partenariati innovativi per la transizione energetica. La comunità energetica di Città metropolitana“, un appuntamento dedicato alla sostenibilità e alla governance dell’energia nel territorio metropolitano.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto tra istituzioni, enti locali e soggetti coinvolti nello sviluppo della Comunità Energetica territoriale.

L’evento sarà un momento chiave per approfondire la politica energetica del territorio, le nuove opportunità di finanziamento e i modelli innovativi di gestione delle risorse rinnovabili. Il Piano Strategico Metropolitano (Psm), aggiornato secondo gli obiettivi dell’Agenda 2030, pone al centro la sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Una Comunità Energetica Rinnovabile per l’intero territorio metropolitano

Durante il convegno verrà proposta la creazione di un unico soggetto giuridico che favorisca la gestione integrata della produzione e del consumo di risorse energetiche rinnovabili, contribuendo al contrasto alla povertà energetica e alla creazione di nuovi servizi per il territorio.

L’iniziativa è di particolare interesse per i piccoli comuni, in quanto potrà agevolare il loro accesso ai finanziamenti Pnrr e regionali riservati ai membri di comunità energetiche. Inoltre, potrà consentire a tutti gli aderenti di contare su tale nuovo unico soggetto giuridico in grado di gestire con flessibilità i rapporti con il Gse e i vari partner di progetto.

La proposta è stata elaborata grazie alla fattiva collaborazione della Università di Genova e della Arcidiocesi Metropolitana di Genova che, insieme alla Città Metropolitana di Genova, hanno siglato il protocollo d’intesa su tale iniziativa.

La tavola rotonda vedrà la partecipazione di rappresentanti del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, della Regione Liguria, dell’Università di Genova, dell’Arcidiocesi di Genova, dei Comuni che aderiranno con le prime iniziative e del Gse. Un confronto aperto e multidisciplinare per delineare strategie e sinergie efficaci per la transizione energetica.

Programma dell’evento

Ore 09:00 – Apertura dei lavori

Antonio Segalerba, sindaco Metropolitano

Ore 09:15 – Saluti istituzionali

Marco Bucci, presidente della Regione Liguria

Marco Tasca, arcivescovo della Diocesi Metropolitana di Genova

Federico Delfino, rettore dell’Università di Genova

Claudio Garbarino, consigliere metropolitano delegato al Piano Strategico

Gabriele Reggiardo, consigliere metropolitano delegato alla Transizione Ecologica

Modera: Claudio Cartosio, Città Metropolitana di Genova

Ore 10:00 – Partenariati innovativi per lo sviluppo sostenibile

Anna Bombonato, ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

Maria Concetta Giardina, direttrice generale di Città Metropolitana di Genova

Ore 10:45 – La politica energetica regionale e le opportunità di finanziamento

Paolo Ripamonti, assessore all’Energia della Regione Liguria

Alessio Piana, consigliere delegato allo Sviluppo Economico della Regione Liguria

Jacopo Riccardi, dirigente settore Energia della Regione Liguria

Ore 11:00 – La ricerca a supporto dell’innovazione

Lorenzo Cuocolo, Università degli Studi di Genova

Ore 11:15 – CER e solidarietà: l’invito della CEI

Don Gian Piero Carzino, arcidiocesi metropolitana di Genova

Ore 11:30 – La Comunità Energetica Territoriale nell’Agenda Metropolitana Sostenibile

Cristiana Arzà, Città Metropolitana di Genova

Ore 12:00 – Le prime iniziative locali

Interventi dei sindaci dei Comuni di Carasco, Borzonasca, Mezzanego, Ne, San Colombano Certenoli

Sindaco del Comune di Recco, referente per la zona omogenea Paradiso

Ore 12:30 – Intervento del GSE

Ore 13:00 – Discussione e chiusura lavori

Ore 13:30 – Lunch con prodotti locali

Partecipazione

Il convegno è gratuito e aperto al pubblico. La partecipazione in presenza è possibile previa registrazione cliccando qui.