È operativo, da oggi, il nuovo capolinea degli autobus in corso Valparaiso a Chiavari, accanto alla stazione ferroviaria e all’ingresso del porto turistico. Questa mattina il sopralluogo dell’assessore ai trasporti Alessandra Ferrara con Paolo Robbiano direttore operativo Amt, Claudio Pesciallo coordinatore centrale operativa rete provinciale, Roberto Rolandelli responsabile servizio bus rete provinciale e Andrea Geminiani vice direttore amministrativo.

«Un passo avanti per la mobilità cittadina. Il nuovo capolinea punta a migliorare il collegamento tra il centro, i quartieri e il lungomare. La nuova area, che può ospitare in sosta sino a tre autobus, serve le linee 801, 802, 806, 810, 828 e 868, garantendo un servizio più efficiente, accessibile e capillare. Questo risultato è frutto della proficua collaborazione tra amministrazione, Amt e sindacati» afferma l’assessore Ferrara.

«Ci sono altre novità all’orizzonte per quanto riguarda i temi discussi durante il tavolo di confronto da noi istituito. Primo tra tutti, il miglioramento della fermata della stazione ferroviaria. Abbiamo, infatti, completato l’iter di acquisizione della porzione di area, di proprietà Rfi, attigua alle scalinate dell’hub ferroviario, che ci permetterà di realizzare il progetto di ampliamento e abbattimento delle barriere architettoniche. A breve ne discuteremo con la Soprintendenza − aggiunge Ferrara − Buone notizie anche per l’installazione, nella parte terminale di corso Buenos Aires, della struttura di proprietà Amt che comprende una pensilina e due servizi igienici destinati agli autisti. Rfi ha inviato l’autorizzazione a procedere e la pratica è al vaglio degli uffici comunali per gli ultimi adempimenti».