Pubblicato il bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (Ers) di proprietà del Comune di Chiavari.

Le istanze potranno essere presentate utilizzando l’apposito modulo Allegato 1, scaricabile dal sito web istituzionale o disponibile presso l’Ufficio front-office del Comune di Chiavari, situato in piazza N.S. dell’Orto 1, al piano terra, nei seguenti orari di apertura: il lunedì e mercoledì 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 16:30, mentre il martedì, giovedì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30.

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2025, attraverso una raccomandata A/R, indirizzata a Comune di Chiavari, servizi alla persona – ufficio casa c/o ufficio protocollo, piazza Nostra Signora dell’Orto n. 1 – 16043 Chiavari (in tal caso farà fede il timbro postale di partenza), tramite consegna diretta all’Ufficio Protocollo o posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo comune.chiavari@cert.legalmail.it, specificando nell’oggetto “DOMANDA ASSEGNAZIONE ERS”.

Tutti i dettagli sui requisiti di partecipazione, e le condizioni del bando, sono indicate nel documento ufficiale pubblicato sul sito www.comune.chiavari.ge.it

Per ricevere assistenza nella compilazione della domanda è possibile contattare il numero 0185 365 499, attivo dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 08:30 alle ore 11:30. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi all’Ufficio Casa all’indirizzo e-mail casa@comune.chiavari.ge.it.

Il vicesindaco e assessore ai servizi sociali Michela Canepa commenta: «Con l’approvazione del bando per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale, il Comune di Chiavari offre una risposta concreta alle famiglie e alle persone in difficoltà, garantendo loro l’opportunità di accedere a un’abitazione a condizioni agevolate. In particolare, verrà data priorità alle giovani coppie under 40 con un figlio minorenne, alle giovani coppie under 40 destinatarie di sfratto per finita locazione e nuclei monoparentali con figli minorenni».