Prosegue il rinnovamento della biblioteca De Amicis, iniziato lo scorso anno con i lavori all’Arcipelago della Creatività. Il progetto, sostenuto tramite Art Bonus dalla Fondazione Compagnia San Paolo, ha permesso di creare nuove isole tematiche dedicate alla didattica e alle attività laboratoriali, intervenendo in tutta la biblioteca con un nuovo disegno degli spazi e delle attività da svolgere al loro interno.

Nuovi orizzonti. Sguardi e spazi rinnovati è il titolo della seconda fase del progetto che interviene nei primi due moduli della biblioteca, nelle aree che ospitano scaffali e spazi lettura dedicati alla narrativa bambini e giovani adulti. Il progetto, finanziato dalla Fondazione Compagnia San Paolo tramite Art Bonus, ha come obiettivo un coinvolgimento più diretto dei giovani lettori e delle loro famiglie nellfruizione della biblioteca per ragazzi.

La rifunzionalizzazione della biblioteca parte dagli spazi, ma vuole coinvolgere sempre più i lettori nella costruzione di un luogo di crescita personale aperto e rispettoso.

A partire dall’ingresso, il modulo iniziale è stato ripensato per una fruizione più autonoma e consapevole della biblioteca da parte dei bambini: un nuovo bancone dedicato agli operatori e al servizio di accoglienza ha permesso di destinare la storica edicola del prestito (progettata nel 1999 dall’architetto Gianfranco Franchini) a un progetto di workshop permanente, dove i bambini possano giocare in autonomia.

Un allestimento scenografico realizzato in collaborazione con Studio Arteprima ha creato un viaggio visivo in grandi dimensioni, attraverso una selezione di illustrazioni dai libri per ragazzi più amati: ora saranno la suggestione delle immagini e dei colori a connotare le diverse aree della biblioteca.

Con una sequenza di 30 stendardi scenografici per 30 illustratori (100 metri quadrati di moderni arazzi stampati), il progetto vuole raccontare per immagini le emozioni della lettura. Come tanti varchi spalancati a mostrare storie, situazioni, personaggi della fantasia, l’insieme è un costante invito a prendere i libri dagli scaffali, aprirli, leggerli.

Questa nuova grande parete visiva (50 metri lineari) ridefinisce l’identità di due dei tre grandi moduli dei Magazzini del Cotone occupati dalla biblioteca, dando continuità agli ambienti, ritmando con colori e suggestioni la percezione degli spazi e richiamando, tra l’altro, i colori delle installazioni attività.

Nel modulo centrale della De Amicis dedicato in prevalenza ai tavoli studio, verrà allestita una zona mostre ideata secondo un nuovo sistema espositivo modulare, che permetterà di ospitare mostre fotografiche o di illustrazione affiancate all’esposizione dei testi di letteratura per l’infanzia, ma anche di esporre e valorizzare i tanti volumi contenuti nel fondo di conservazione della biblioteca.

A queste trasformazioni si aggiungono altri elementi di rinnovamento degli spazi, tra cui le nuove le strutture espositive dedicate alle novità librarie e alle proposte di lettura, la risistemazione di aree dedicate a guardaroba e parcheggio passeggini e, prossimamente, un miglioramento dei servizi igienici.

La seconda parte di interventi, Nuovi orizzonti: sguardi e spazi rinnovati, si apre con una serie di iniziative.

Ecco il programma:

Venerdì 28 febbraio

H 11.30 Vernissage delle due mostre Leggevo che ero e 100 bambini. per fare la rivoluzione e portare la fantasia al potere.

La prima, ideata dalla rivista Andersen e proposta alla De Amicis con un nuovo allestimento, prevede anche l’incontro con Marianna Balducci, ideatrice e autrice del progetto 100bambini- Per fare la rivoluzione e portare la Fantasia al potere (Sabir Editore) che rende omaggio alla lezione di Gianni Rodari e offre lo spunto per l’omonimo laboratorio creativo permanente per le famiglie che sarà allestito per alcuni mesi in biblioteca.

17-19 – Infanzia fantastica. Bambini di ieri e di oggi tra vita, storie e letture

Incontro dedicato a educatori, genitori, insegnanti e a tutti gli interessati

Partecipazione gratuita, iscrivendosi a questo link

Sabato 1° marzo

H 15.30-18.30 Un pomeriggio-happening di attività dedicate a bambini e alle loro famiglie. Il nuovo immaginario della biblioteca inizia a presentarsi ai suoi visitatori: colori, parole, creatività iniziano a parlarsi in spazi sempre più aperti al mondo della fantasia. Due scrittori e illustratori per bambini inviteranno il pubblico a giocare con immagini e parole.

L’attività si articola in due momenti:

100 Bambini…+1!- Storie esagerate per risvegliare l’immaginazione e disegnare fuori dai bordi, lettura, laboratorio e dediche con Marianna Balducci. Inaugurando il primo workshop permanente del nuovo Spazio Creatività della biblioteca, progettato in collaborazione con Sabir Editore, Marianna Balducci condurrà un’attività che, tra pagine rilegate e figurine scombinate, ci porterà a conoscere alcuni bambini che popolano le sue storie illustrate. Seguendo l’invito rodariano, scopriremo che sbagliando si inventa e che, a volte, nella realtà si può entrare da una finestrina anziché dalla porta principale.

30 Illustratori…+1! – Nel mondo dei libri illustrati, parole e immagini vanno a pari passo…oppure no! – gioco, laboratorio e intuizioni creative con

Luigi Berio (e la Grimaldi Factory).

Con Luigi Berio il viaggio in De Amicis si dirigerà invece verso il nuovo allestimento scenografico creato da Studio Arteprima che, con una sequenza di 30 stendardi scenografici per 30 illustratori, su una lunghezza lineare di 50 metri, connoterà con la suggestione delle immagini e dei colori le diverse aree della biblioteca. Quando un artista deve illustrare un libro ha due strade da seguire: disegnare “preciso preciso” quello che gli suggerisce il testo (ma deve comunque seguire la fantasia che gli offre un’infinità di soluzioni e idee) o raccontare per immagini quello che le parole non dicono.

Partecipazione gratuita, età consigliata dai 5 anni in su; per iscriversi telefonare al numero 010 5579560 oppure scrivere a deaprenotazioni@comune.genova.it, indicando un recapito telefonico

Mostre alla De Amicis

(liberamente visitabili dal lunedì al sabato h 9/19)

Fino a settembre resterò allestita la mostra “Leggevo che ero”, ritratti con libro d’infanzia, una galleria di ritratti fotografici e testimonianze di numerose personalità di primo piano del mondo dell’editoria e della letteratura per bambini e ragazzi italiana e internazionale (scrittori, illustratori, editori, traduttori, studiosi, librai, bibliotecari) in posa con un libro d’infanzia, quello che più di altri ha contribuito a renderlo l’adulto di oggi, in una versione attualizzata e ripensata appositamente per la biblioteca de Amicis.

La mostra in progress, ideata da Barbara Schiaffino e Anselmo Roveda della rivista Andersen, ha debuttato nel 2012 alla Bologna Children’s Book Fair e alla Frankfurter Buchmesse e conta a oggi oltre 200 scatti fotografici/interviste, tutti realizzati dalla giornalista e fotografa Mara Pace, che sarà presente a Genova.

Un progetto generativo di indagini e riflessioni sui canoni della letteratura per l’infanzia e sulle prime occasioni di incontro con il libro e il piacere della lettura, ma anche capace di dare impulso a gallerie fotografiche parallele che ampliano le possibilità di testimoniare sull’importanza della lettura fin dall’infanzia.

Tra le novità dell’allestimento di De Amicis, a complemento della mostra, uno spazio allestito per scattare la fotografia con il proprio libro d’infanzia preferito: dal momento dell’inaugurazione in poi tutti i visitatori saranno invitati a partecipare con le loro proposte ed esperienze, per poi condividere lo scatto con i canali social della biblioteca.