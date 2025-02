Il prossimo mese l’aeroporto di Genova inaugurerà il nuovo terminal. L’opera fa parte del progetto di ampliamento dell’aerostazione e prevede anche un nuovo pontile d’imbarco. L’apertura della nuova area permetterà di procedere alla ristrutturazione del terminal costruito nel 1986. Lo scrive Teleborsa.

Il taglio del nastro del terminal, previsto il 17 marzo, sarà effettuato da Enrico Musso, presidente della società Aeroporto di Genova, il cui azionariato appartiene per il 60% all’Autorità portuale e per il 40% alla Camera di Commercio di Genova.

Il mese scorso la Regione Liguria aveva dato l’ok al finanziamento di 7 milioni di euro, provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, per l’ampliamento del terminal.