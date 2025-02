«Supera il passaggio in commissione Affari costituzionali l’emendamento della Lega che, una volta approvato in Parlamento, permetterà alle imprese che effettueranno investimenti nelle Zone logistiche semplificate (Zls) di beneficiare dei crediti d’imposta, nel limite massimo degli 80 milioni di euro di spesa. In particolare, dal 22 maggio al 23 giugno gli operatori potranno comunicare le spese sostenute dal 1° gennaio e quelle che ritengono di sostenere fino al 15 novembre. Una successiva finestra sarà attiva dal 20 novembre al 2 dicembre, a consolidamento di quanto investito». Così, in una nota, la senatrice e proponente dell’emendamento Stefania Pucciarelli e il consigliere delegato allo Sviluppo economico di Regione Liguria Alessio Piana.

«Sono ammissibili, ai fini dell’ottenimento del credito, le spese effettuate per l’acquisto di beni strumentali (nuovi macchinari, impianti e attrezzature, acquisto terreni, realizzazione e ampliamento di immobili). Un passo importante che porterà effetti positivi sull’intera economia regionale e del Nord-Ovest. Sulla Liguria insistono due Zls, quella di Genova che è già operativa e quella della Spezia che vedrà il suo iter concludersi nei prossimi mesi. Grazie a questo emendamento, anche le imprese che operano sui nostri territori potranno richiedere queste importanti agevolazioni» concludono i rappresentanti della Lega.