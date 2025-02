La Giunta comunale di Chiavari ha approvato l’avviso pubblico per all’assegnazione, in affitto, di tre appartamenti di edilizia residenziale sociale in corso Lima. Il bando verrà pubblicato a breve sul sito del Comune di Chiavari , e l’Ufficio Casa fornirà supporto e assistenza per completare la relativa procedura.

«Una risposta concreta alle necessità abitative della popolazione chiavarese, con particolare attenzione alle giovani coppie e ai nuclei monoparentali, con o senza figli a carico», commenta l’assessore alle politiche sociali, e vicesindaco, Michela Canepa.

Gli alloggi, di 64 metri quadrati ciascuno, sono destinati a famiglie in possesso di specifici requisiti (residenza a Chiavari, reddito compreso tra i 17 mila euro e 51 mila euro in caso di nuclei monocomponenti o pluricomponenti), con priorità per giovani coppie under 40 con un figlio minorenne, giovani coppie under 40 destinatarie di sfratto per finita locazione e nuclei monoparentali con figli minorenni.

«Siamo consapevoli delle difficoltà che molte famiglie incontrano nel trovare un alloggio adeguato e, soprattutto, a costi accessibili, in un contesto turistico come il nostro – aggiunge Canepa – L’apertura di questo bando rappresenta un evidente segnale dell’impegno della nostra amministrazione per portare avanti politiche abitative inclusive e sostenibili. Continueremo a lavorare in questa direzione, anche grazie al potenziamento dell’Agenzia Sociale per la Casa, un servizio gratuito volto a supportare da un lato i cittadini nell’iter di accesso alla locazione di immobili sul mercato privato e, dall’altro, ai proprietari offrendo loro maggiori garanzie».