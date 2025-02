Via libera a partire dall’autunno all’esenzione del pedaggio tra Ronco Scrivia e Genova Ovest in entrambe le direzioni sull’Autostrada A7 Genova – Milano, in concomitanza con l’avvio delle fasi più impattanti dei lavori sullo svincolo di Busalla.

In particolare, è stato stabilito che la gratuità interesserà, in entrambe le direzioni (per percorsi con origine – destinazione) le tratte: Ronco Scrivia-Genova Bolzaneto/Genova Ovest e Busalla-Genova Bolzaneto/Genova Ovest (esclusa la tratta Bolzaneto-Genova Ovest), oltre al tratto, sempre con origine – destinazione, e solo per la direzione sud, Ronco Scrivia – Busalla.

È quanto deciso nel corso della riunione odierna presso Regione Liguria tra il presidente Marco Bucci, l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone e l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi accompagnato dal Direttore di Tronco di Genova Matteo Marvogli.

Inoltre, è stata richiesta da Regione e confermata da Aspi la garanzia di due corsie percorribili per senso di marcia sulla A26 Voltri – Gravellona Toce in concomitanza con i cantieri sulla A7.

«È stata una riunione positiva – dichiarano in una nota congiunta il presidente Bucci e l’assessore Giampedrone – per quanto riguarda i lavori sul nodo di Busalla, che partiranno il prossimo autunno, l’incontro odierno fa seguito al confronto già avviato nelle scorse settimane anche con amministratori locali e categorie economiche per traguardare questo risultato fondamentale a fronte di un cantiere che prevediamo sarà molto impattante, con la chiusura prolungata del casello per chi arriva da Genova. L’esenzione dal pedaggio è dunque indispensabile per andare incontro alle esigenze di residenti e imprese della Valle Scrivia».

«Riteniamo che il confronto con il territorio – afferma l’Amministratore delegato di Autostrade per l’Italia Roberto Tomasi − sia fondamentale per sostenere un piano di ammodernamento di una rete così complessa come quella del territorio ligure, venendo in contro alle esigenze dell’utenze e ricordando sempre che la priorità è quella di garantire i massimi livelli di sicurezza».

Il presidente Bucci e l’assessore Giampedrone hanno inoltre esaminato con i rappresentanti di Aspi il programma delle lavorazioni in corso e future sulla rete, concordando un ulteriore confronto nelle prossime settimane per l’analisi degli avanzamenti dei principali cantieri e dei relativi impatti sul traffico.