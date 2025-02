Ha riaperto ieri il centro ambulatoriale e riabilitativo per l’autismo in via della Pace di Castelnuovo Magra.

Il centro predispone interventi differenziati a seconda della fascia di età dei minori, anche in base agli indirizzi regionali (L. 197): dalla prescolare, 0/6 anni alla Scuola Primaria 7/11 anni, fino alla Scuola Secondaria di primo grado 12/13 anni e, infine, quella dell’adolescenza corrispondente alla Scuola Secondaria di Secondo Grado, dai 14 ai 17 anni circa.

«Siamo molto contenti di aver riaperto il centro – ha commentato il direttore sociosanitario di Asl5, Simonetta Lucarini – perché costituisce un punto di riferimento importante sul territorio per le famiglie e i minori. I controlli tecnici a cui abbiamo sottoposto la struttura erano necessari e non procrastinabili per poter offrire a utenti e operatori un ambiente il più idoneo possibile».