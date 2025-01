La Spezia avrà una nuova pista di pattinaggio per attività agonistiche di alto livello che sorgerà in via Maralunga nell’ex area Messina, grazie a una collaborazione tra pubblico e privato che rientra nella pianificazione voluta dall’amministrazione comunale per il potenziamento delle infrastrutture sportive anche in chiave di promozione del territorio e supporto alle attività scolastiche e giovanili.

Il programma si inserisce in un’attività portata avanti dalla società PIX Development che prevede, nell’ambito di un intervento edilizio, la realizzazione di una pista da pattinaggio pubblica.

Quella che verrà realizzata sarà un’infrastruttura completa con le caratteristiche necessarie per l’organizzazione di manifestazioni sportive ufficiali, anche a carattere regionale per quello che riguarda gli standard tecnico agonistici.

In questi giorni, dopo i primi contatti per definire il quadro generale, a seguito della proposta sviluppata in accordo tra l’ente locale e la società privata, gli uffici hanno iniziato le pratiche di competenza in modo da poter delineare l’iter procedurale per realizzare l’opera attesa dalle associazioni sportive cittadini che si occupano di pattinaggio.