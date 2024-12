La giunta del Comune di Recco ha approvato il progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria dell’edificio comunale di via Milano, che ospita una scuola dell’infanzia e locali destinati a svariate attività di interesse sociale. La struttura, situata in una posizione centrale rispetto al nucleo cittadino, riveste un ruolo importante per la comunità. È stato necessario intervenire per migliorare la fruizione dello “Spazio Giovani”, con il restyling dei locali e la sostituzione delle finiture ormai vetuste.

I locali oggetto di intervento, in uso ai Servizi Sociali, saranno utilizzati per consentire ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado di frequentare il doposcuola, ma anche di partecipare a varie attività didattiche programmate e a momenti ludici e di ricreazione.

Le attività previste includono la demolizione e costruzione di alcune tramezze e varchi per ottenere una distribuzione degli spazi più funzionale alle esigenze, il rifacimento della pavimentazione di alcuni locali e l’annessione di un servizio igienico dello spazio giovani alla scuola dell’infanzia tramite nuova apertura di porta e chiusura di varco esistente. L’impegno di spesa è di 25 mila euro.