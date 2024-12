Sono partiti a Chiavari i lavori di efficientamento energetico che interesseranno i quartieri di Sampierdicanne, Maxena, Campodonico e Sanguineto.

Grazie ai fondi del Pnrr, questi interventi, già realizzati in diverse zone della città, mirano a ridurre i consumi energetici e l’inquinamento luminoso, migliorando allo stesso tempo la qualità dell’illuminazione pubblica.

«Chiavari – dichiara l’assessore ai servizi tecnologici, Paolo Garibaldi – compie un altro importante passo verso la sostenibilità. Si tratta di interventi strategici per rendere la nostra città più moderna e sicura. Le operazioni sono iniziate da via San Pier di Canne, e via San Rufino, per poi proseguire nelle altre zone in fasi successive. In totale, verranno installati 269 impianti di illuminazione a led».