La sosta a pagamento nelle “Blu Area” e nell'”Isola Azzurra” – ovvero le aree gestite da Genova Parcheggi – sarà temporaneamente sospesa nei giorni di sabato 21 dicembre, sabato 4 gennaio e sabato 11 gennaio 2025.

A Genova torna l’iniziativa promossa dall’assessorato al Commercio e dall’assessorato per la Mobilità integrata e i Trasporti per promuovere lo shopping su tutto il territorio cittadino, nell’ottica di incentivare il centro in un’ottica commerciale e turistica.

«Anche quest’anno – dichiarano l’assessore al Commercio Paola Bordilli e l’assessore alla Mobilità integrata e ai Trasporti Sergio Gambino – abbiamo voluto dare seguito a questa iniziativa concordata con le associazioni di categoria Confcommercio e Confersercenti, per dare una spinta non solo ai primi giorni di saldi di gennaio, ma anche per favorire gli ultimi acquisti natalizi. Dopo il successo dello scorso anno, abbiamo deciso di replicare l’esperienza e di estenderla all’ultimo weekend prima di Natale per incentivare e agevolare l’affluenza di cittadini e turisti nei nostri esercizi commerciali».