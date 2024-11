Cambiaso Risso annuncia la costituzione di una newco a Cagliari, Cambiaso Risso Shardana, in partnership al 50% con Fausto Saba e Riccardo Vargiu. Collaborando con esperti del settore come Fausto Saba e Riccardo Vargiu, Cambiaso Risso mira a sfruttare la propria esperienzaper promuovere solide relazioni con le autorità portuali e gli stakeholder regionali. Questa collaborazione consentirà a Cambiaso Risso di offrire soluzioni personalizzate che andranno a beneficio in particolare dei porti di Cagliari, Sarroch e delle aree limitrofe.

Fausto Saba ha oltre tre decenni di esperienza nel settore marittimo. La sua carriera come agente marittimo vanta notevoli successi, in particolare nella gestione delle petroliere presso il terminal di Sarroch. Il suo lavoro è caratterizzato da un rapporto professionale con gli operatori delle raffinerie, gli armatori, i servizi portuali e i fornitori locali, garantendo operazioni veloci e affidabili.

Riccardo Vargiu, agente marittimo con esperienza ventennale, è riconosciuto per la sua vasta esperienza e le sue profonde connessioni all’interno del settore. Noto per la sua visione strategica e le solide relazioni con i principali attori, apporta una visione e una leadership inestimabili a questa nuova impresa.

Cambiaso Risso Shipping Agency ha consolidato nel 2023 un volume d’affari di 8 milioni di euro, frutto di 2500 scali tramite gli uffici del proprio network. L’azienda fa parte di Cambiaso Risso Group, operatore internazionale del settore marittimo e leader nel comparto assicurativo che ha chiuso il 2023 con un volume premi intermediati di 800 milioni Usd, 65 milioni Usd di provvigioni nette, oltre 15.000 navi in portafoglio, 280 persone e 10 uffici nel mondo.

(Nella foto: Luigi Risso)