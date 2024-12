Seduta positiva per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,90% a 33.590 punti. L’all-share sulla stessa linea (+0,88%) a 35.693 punti. In aumento anche il Ftse Italia Growth a +0,51% (7.918 punti).

Nel listino principale guadagnano Campari (+3,58%), Banca Popolare di Sondrio (+2,62%) e Nexi (+2,39%). In calo Moncler (-0,97%), Tim (-0,52%) e Brunello Cucinelli (-0,42%).

Mercati azionari europei tutti in aumento: la Borsa migliore è stata quella di Londra salita dell’1,1% sul finale, seguita da Parigi e Francoforte in crescita dello 0,9%.

Dunque Borse europee in ripresa nella prima seduta della settimana. Gli investitori guardano all’appuntamento clou della settimana, la riunione della Bce in calendario giovedi’, con gli operatori che scommettono su un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base nell’Eurozona, il secondo dopo quello di giugno, che porterebbe il tasso di deposito al 3,5%.

Quotazioni del petrolio in rialzo: il Wti vale a 68,53 dollari al barile (+1,27%), il Brent è in aumento a 71,65 dollari (+0,83%).

Nei cambi l’euro dollaro termina in calo a 1,10419 (-0,38%), risale invece l’euro yen a 157,7655 (+0,12%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve aumento a 140 punti base (+0,27%), il rendimento è a +3,54%.