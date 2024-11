L’Università di Genova è alla ricerca di giovani talenti per un percorso gratuito di formazione innovativa, team building e serious game. Il Contamination Lab. L’idea è sviluppare il potenziale creativo dei giovani sensibilizzandoli a rispondere alle sfide globali e far incontrare loro il mondo della ricerca, delle imprese e delle istituzioni attorno a sfide concrete.

Patrizia Bagnerini, docente UniGe rassicura: «Contamination Lab è aperto a tutti, non solo a chi segue un percorso tecnico o ha già un’idea imprenditoriale. Non pensate di non essere abbastanza brave/i: se vi capita di avere delle idee su qualcosa che ritenete innovativo e possa avere un impatto sulla vita delle persone, e se siete motivate/i a collaborare in un team e mettervi in gioco, questo è il posto giusto per voi. Unitevi a noi per scoprire il vostro potenziale e contribuire a creare il futuro».

Cos’è Contamination Lab?

UniGe Contamination Lab è il primo laboratorio diffuso di innovazione e imprenditività di UniGe, per sviluppare progetti che rispondono a bisogni concreti di innovazione (competenza fondamentale), perchè il cambiamento è costante e le esigenze della società e del mercato evolvono rapidamente. Problem solving e pensiero creativo, capacità di immaginare soluzioni pratiche e realizzabili: tutto questo è il Contamination Lab.

Francesco Faccini, docente UniGe, commenta: «Contamination Lab è una palestra educativa di relazioni: il mondo del lavoro è interdisciplinare, intersettoriale, interpersonale e intergenerazionale. Con questa proposta anche UniGe intende sostenere combinazioni inedite di energie, saperi e competenze, per promuovere innovazione imprenditoriale a marchio dell’originalità dei nostri studenti».

Il Contamination Lab a Genova è realizzato grazie al contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo. Terry Torre, docente UniGe, evidenzia l’importanza del percorso anche a Genova: «L’esperienza dei Clab già attivi in numerosi atenei italiani dimostra che sono occasioni preziose per i partecipanti da molti punti di vista. Sono luoghi dove sviluppare le soft skills oggi così centrali nella formazione di profili professionali in grado di supportare le strategie innovative delle imprese. Per questo sono davvero contenta che anche a Genova il percorso abbia inizio».

Si tratta di «un valido percorso che si prefigge di fornire nuovi impulsi all’imprenditorialità dei giovani, contrastando la graduale contrazione di un prezioso patrimonio dell’economia nazionale» conferma Francesco Avallone, docente di economia aziendale.

L’importanza di contrastare il calo dell’imprenditorialità dei giovani, è fondamentale presupposto per il futuro del nostro paese, iniziative come il Contamination Lab sono ciò che serve per aumentare le possibilità imprenditoriali del futuro.

Come Partecipare?

Sono ammesse alla selezione le persone iscritte ad un corso di laurea triennale o magistrale e neolaureati (da non più di 12 mesi alla data della domanda di partecipazione) dell’Università di Genova: alla prima edizione 2024-2025 saranno ammesse 40 persone.

La domanda di partecipazione (da inviare online entro il 15 ottobre 2024) dovrà essere completata inviando a unigeclab@unige.it: curriculum vitae; Reel per spiegare le motivazioni personali alla partecipazione (video max 2 minuti);