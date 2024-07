Da domani e per tutti i giovedì di luglio a Busalla tornano i “Giovediamoci”

Non c’è estate nell’entroterra genovese senza i Giovediamoci a Busalla, l’ormai tradizionale programma di eventi e di aperture serali straordinarie dei negozi che il Civ Il Ninfeo aderente a Confesercenti organizza tutti i giovedì di luglio in collaborazione con il Comune e la Pro Loco. Confermata la formula che coinvolge la centrale via Vittorio Veneto e le principali piazze che vi si affacciano, con eventi sempre diversi ogni settimana che spaziano dalla musica al ballo, dallo sport all’intrattenimento per bambini e allo street food.

Il via già domani, giovedì 4 luglio, con l’aperitivo musicale alle 18 nella rinnovata piazza Garibaldi e alle 22 il Lem Tour, serata musicale anni ’70, ’80, ’90 ospitata non a caso proprio nell’area antistante ai locali della storica discoteca Lem attiva tra la fine degli anni sessanta e i primi ottanta. Musica anche in piazza Ferralasco, alle 21, con il pop-rock degli Still not monday, mentre piazza Macciò ospiterà per tutto il giorno, e fino alla chiusura dei negozi, un mercatino dell’antiquariato.

Il programma

Giovedì 4 luglio

Piazza Garibaldi: ore 18 “Aperitivo in piazza”; ore 22 “Lem Tour”, festa musicale anni ’70, ’80, ’90.

Piazza Macciò: “Mercatino dell’Antiquariato” dalle ore 10 fino alla chiusura dei negozi.

Piazza Ferralasco: ore 21, concerto pop-rock degli “Still not Monday”.

Giovedì 11 luglio

Piazza Garibaldi: ore 21:30 “Crederci sempre, arrendersi mai”, spettacolo di danza a cura di Asd Eclipse.

Piazza Macciò: ore 21 “Disney 100”, concerto della Banda di Pontedecimo.

Piazza Ferralasco: ore 21 “Giovediamoci Motor Show”, esposizione di vetture da competizione e storiche con successiva sfilata per le vie di Busalla e gara di automodelli radiocomandati in scala 1:10. A cura della Scuderia Valpolcevera.

Giovedì 18 luglio

Piazza Garibaldi: ore 21 “Tango sotto le stelle” a cura di E. B. Alma Latina Asd.

Piazza Macciò: ore 21 “Made in Liga”, concerto della band tributo a Luciano Ligabue.

Piazza Ferralasco: ore 21 “I giochi del cortile”, giochi di un tempo per far divertire i bambini e le famiglie in tutta sicurezza e tramandare il valore delle tradizioni.

Giovedì 25 luglio

Piazza Garibaldi: ore 21 “Serata latina”, ballando sotto le stelle a cura di E. B. Alma Latina Asd.

Piazza Macciò: ore 21 “Piccoli e giganti”, concerto della band tributo ai Matia Bazar.

Piazza Ferralasco: ore 21 “Street food Festival” e dj set con Francesco Fontes Energia 90.