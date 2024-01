Esaote ha presentato la sua nuova identità di marca

Il gruppo Esaote, innovatore italiano leader nel campo dell’imaging medicale, ha presentato oggi la sua nuova identità di marca (brand identity) durante il Worldwide Sales & Marketing Meeting 2024 di Firenze, evento che ogni anno riunisce circa 400 manager, partner commerciali e stakeholder provenienti da 100 paesi del mondo per condividere i risultati, strategie e nuove tecnologie.

Insieme al rinnovamento in tutti gli ambiti – prodotti, infrastrutture, modelli di business e organizzazione – avvenuto in questi ultimi anni di crescita costante, Esaote ha deciso di rivedere la propria identità di marca per allinearla alla propria vision e mission aziendale e renderla coerente ai suoi valori fondamentali.

“L’intero processo di rinnovamento- si legge in una nota – è stato intrapreso con l’obiettivo di creare un logo più moderno, espressione di scienza, innovazione e tecnologia, e di trasmettere, attraverso tutti gli elementi che compongono l’identità di Esaote: il senso di cura, l’empatia e la sensibilità con cui da sempre l’azienda approccia le sue attività quotidiane e si rivolge al suo target di riferimento, al fine di migliorare il benessere delle persone. Il nuovo logo mantiene lo stesso naming “esaote” che valorizza l’origine dell’azienda, ma si distingue per alcune caratteristiche: nuovi colori, elementi grafici sottili ed essenziali, per esprimere la mission aziendale “La Complessità è semplice” e un nuovo pay-off “Health with Care”, volutamente in inglese per parlare al mercato globale dove compete Esaote”.

Franco Fontana

“La nostra idea di cura – afferma Franco Fontana, ceo di Esaote – rappresenta il filo conduttore dei nostri processi di ricerca e produzione e si esprime nell’attenzione di Esaote alla qualità dei suoi prodotti. Pensiamo costantemente a come migliorare l’esperienza diagnostica e a come integrarla nel processo più complesso della salute delle persone, che va dalla prevenzione alla diagnosi e al follow-up. L’identità di Esaote, che si è evoluta nel corso dei suoi 40 anni di vita, continua a mantenere il nome, la storia e i valori dell’azienda. Molto è cambiato nel nostro processo di crescita, ma il nostro spirito è rimasto lo stesso: come agli esordi, la nostra attenzione è rivolta alla cura e il nostro impegno continua ad esplorare nuove frontiere della scienza e della tecnologia”.

Per presentare la sua nuova identità di marca Esaote ha anche completamente rinnovato il sito web www.esaote.com che, oltre a caratterizzarsi per un’architettura delle informazioni che facilita notevolmente l’accesso ai contenuti, si focalizza sugli aspetti della vita, dove le persone e le loro relazioni sono al centro di tutti i processi.

Il gruppo Esaote è leader nell’imaging medicale (ecografia, risonanza magnetica, software per la gestione del processo diagnostico). Alla fine del 2023 il gruppo conta 1.250 dipendenti, metà dei quali in Italia. Con sedi a Genova e Firenze e proprie unità produttive e di ricerca in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in più di 100 Paesi del mondo.