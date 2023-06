Barca a vela con Il Porto dei piccoli per oltre 40 bambini del Gaslini provenienti da 10 Paesi

Una giornata all’insegna della barca a vela e della cultura del mare per oltre 40 bambini e ragazzi provenienti da dieci Paesi, è la sintesi dell’iniziativa promossa dall’associazione no profit Il Porto dei piccoli, in collaborazione con Arca Fondi Sgr e Fast & Furio Sailing Team. L’evento, che rientra nel progetto “Sailing for children in hospital“, si è svolto a Genova e ha visto il coinvolgimento di piccoli pazienti in cura all’Istituto Giannina Gaslini e di giovani (soprattutto provenienti dall’Ucraina) domiciliati presso alcune case del capoluogo ligure.

«Siamo felici del risultato ottenuto da ‘Sailing for children in hospital − afferma Gloria Camurati Leonardi, fondatrice e direttore generale del Porto dei piccoli − un progetto a cui teniamo particolarmente e che sta diventando un fiore all’occhiello per la nostra associazione. Grazie al prezioso supporto di Arca Fondi Sgr, del team Fast & Furio di Furio Benussi e alla collaborazione dell’Istituto Giannina Gaslini, quest’anno siamo riusciti a coinvolgere più di 300 bambini e ragazzi, oltre ai loro familiari e caregivers nelle attività del progetto. Provando in prima persona l’esperienza in mare della barca a vela, i bambini e i ragazzi hanno potuto aumentare la socializzazione e la fiducia in loro stessi, migliorando la condizione di benessere in ambito ospedaliero. Per noi del Porto dei piccoli, attività come queste sono quelle che danno un senso a tutto il lavoro che da 18 anni portiamo avanti, in modo professionale, per regalare momenti di svago e di gioco a tutti i bambini con fragilità impegnati ad affrontare la tempesta della malattia».

Furio Benussi (Fast & Furio Sailing Team) e Massimiliano Lattanzi (Arca Fondi Sgr) hanno dichiarato: «Siamo particolarmente orgogliosi di aver ideato insieme al Porto dei piccoli, un progetto così speciale per dei bambini altrettanto speciali che ogni anno sta aumentando in termini di partecipazione e contenuti. Un appuntamento che quest’anno ha dimostrato di non avere confini geografici, avendo abbracciato più di dieci Paesi di tutto il mondo. La vela, per i tanti valori che esprime, dal nostro punto di vista rappresenta il miglior modo di accompagnare il percorso che l’Associazione sta facendo di supporto a tutte le famiglie dei nostri piccoli amici».