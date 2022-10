Msc (Mediterranean Shipping Company) acquista la subholding del gruppo Rimorchiatori Riuniti attiva nel business del rimorchio portuale Rimorchiatori Mediterranei (partecipata al 65% da Rimorchiatori Riuniti che fa capo alle famiglie genovesi Gavarone e Delle Piane e al 35% Deutsche Asset Management, del gruppo Deutsche Bank).

Non è chiaro al momento se all’operazione partecipa con il colosso ginevrino fondato da Gialluigi Aponte anche un fondo d’investimento.

La società genovese Rimorchiatori Mediterranei, con un fatturato di circa 200 milioni, è il principale operatore nel settore del rimorchio portuale italiano, il secondo nel Mediterraneo dove è titolare di concessioni a lungo termine in diversi porti e il terzo nel mondo, con una flotta di circa 170 mezzi attivi in Europa, Asia e Sud America.. Nel giugno scorso ha rilevato il 100% di Keppel Smit Towage Private Limited e Maju Maritime Pte Ltd, due dei maggiori fornitori di servizi di rimorchio portuale attivi a Singapore e in Malesia.

Senza il settore del rimorchio portuale il gruppo Rimorchiatori Riuniti rimane attivo soprattutto nel business armatoriale con navi portarinfuse secche e portacontainer mentre la flotta di rimorchiatori d’altura e unità hancor handling (gestita tramite Finarge) un anno fa era stata ceduta alla brasiliana Cbo.

Msc è entrata nel settore dei rimorchi con l’obiettivo di integrare verticalmente la filiera, dopo essere diventata leader nelle navi portacontainer (con Mediterranean Shipping Company), nei terminal portuali (con Terminal Investment ltd) e aver investito nei treni con Medway e nella logistica terrestre con Medlog.

L’anno scorso Msc è entrata nel porto di Anversa, in Belgio, attraverso la newco svizzera Medtug. Poi a Gioia Tauro ha acquisito il 100% della società di rimorchio Con.Tug (prima partecipata al 50%), società che fino al 2026 ha in concessione i servizi nello scalo di Gioia Tauro. Si tratta di due scali strategici per il mercato del Nord Europa e per quello del Mediterraneo.

Msc è anche fra i principali operatori internazionali nel business delle crociere con la controllata Msc Crociere ed è interessata anche al trasporto aereo e ferroviario. Mancato l’acquisto di Ita Airways in alleanza con Lufthansa, il gruppo ha creato una propria società aerea attiva nel cargo che debutterà il prossimo anno e sta puntando all’acquisto di Italo.