L’area ex-Sio alla Spezia verrà recuperata e completamente riqualificata entro i primi mesi del 2024. Negli spazi sorgerà un parco pubblico, un nuovo sistema di viabilità e un punto vendita dedicato a bricolage e giardinaggio del gruppo Obi.

Talea spa, braccio immobiliare di Coop Liguria, ha avviato i lavori per completare il recupero dell’area, già bonificata e messa in sicurezza.

L’intervento restituirà alla città un’area rimasta per anni in preda al degrado e permetterà di realizzare una nuova strada di collegamento tra le vie Maralunga e Carducci, oltre a un parco urbano di circa 3.500 metri quadrati, nel quale verranno messi a dimora almeno 150 alberi.

Il futuro punto vendita di Obi Italia, azienda specializzata nei settori del bricolage e del giardinaggio, occuperà una superficie di 6.150 metri quadrati e potrà contare su 470 posti auto, in parte a raso e in parte in copertura.

L’intervento affronterà la problematica del riuso dell’edificio in cui avevano sede gli uffici della vecchia fabbrica Sio, per collocarvi quelli di Obi. Verrà altresì proposta la realizzazione di alcune attività di ristorazione.

«Crediamo che questa operazione porti beneficio alla città della Spezia – spiega il presidente di Coop Liguria, Roberto Pittalis – e che sia coerente con l’impegno di Coop per la tutela dell’ambiente. Per realizzare il nuovo insediamento commerciale, infatti, ci siamo fatti carico della bonifica di un’area molto vasta, che oggi è stata messa definitivamente in sicurezza e presto sarà restituita alla fruizione pubblica, con una porzione molto importante sistemata a verde, che arricchiremo con arredi urbani e un’area giochi per i bambini. Una volta completato, il nuovo punto vendita creerà nuovi posti di lavoro, occupando alcune decine di persone tra addetti diretti e indiretti, e arricchirà la proposta commerciale cittadina».

«Finalmente viene riqualificata l’area ex Sio, luogo di degrado ambientale e sociale ormai da troppi anni – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – L’importante progetto di Coop Liguria, realizzato da Talea, realizzerà un punto vendita Obi: una buona notizia perché questo significherà nuove opportunità di lavoro per gli spezzini, una riqualificazione totale a 360 gradi della zona interessata, finalmente bonificata, con l’obiettivo di perseguire bellezza e decoro urbano. L’Obi non sarà solo fonte di occupazione e sviluppo ma permetterà di avere un servizio maggiore agli spezzini che rimarranno qui per questo tipo di compere. È chiaro che questa costruzione conferma che il nostro territorio è diventato molto attrattivo e abbiamo sbloccato finalmente investimenti importanti che tornano qui alla Spezia».