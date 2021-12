Racing Force Spa, società capogruppo di Racing Force Group, ha firmato un accordo pluriennale con Toyota Gazoo Racing WRT, confermando Omp come partner tecnico della squadra campione del mondo di rally.

L’accordo di partnership prevede che i piloti, i copiloti e i meccanici di Toyota utilizzino tute, guanti, scarpe e underwear Omp durante le prossime stagioni del Fia World Rally Championship, così come le auto da corsa saranno equipaggiate con sedili e volanti Omp. Con questo rinnovo, la collaborazione tra il marchio italiano e il team della Casa giapponese entra nella sua sesta stagione, con Omp che accompagna Toyota Gazoo Racing WRT fin dal suo ritorno nel campionato del mondo. Durante questo periodo, Toyota ha vinto due titoli costruttori e tre titoli piloti e copiloti.

La firma di questo accordo è il modo migliore per celebrare una stagione di grandi successi, che ha visto Toyota vincere il titolo Costruttori WRC 2021 e il titolo Piloti e Co-Piloti WRC con Sébastien Ogier e Julien Ingrassia.

«Siamo felici di continuare questa fruttuosa partnership − afferma Paolo Delprato, presidente e amministratore delegato di Racing Force Group − che pone ancora una volta il nostro Gruppo all’apice del Motorsport. Abbiamo vissuto la straordinaria epopea di Toyota nel Mondiale Rally dal suo ritorno nel 2017 e siamo orgogliosi del nostro contributo a una tale messe di titoli. Inutile dire che stiamo lavorando duramente per aiutare i nostri partner a vincere ancora e ancora».

«Il nostro team – spiega Jari-Matti Latvala, team principal di Toyota Gazoo Racing WRT – lavora con Omp fin dall’inizio, ed essendo stato io stesso uno dei piloti di quegli anni, posso dire con cognizione di causa che i prodotti Omp sono affidabili e confortevoli. I nostri piloti e co-piloti hanno festeggiato in questi anni molte vittorie indossando capi Omp e oggi, nell’anno di inizio di una nuova era per il nostro sport, siamo molto grati per il supporto che questo marchio continua ad accordarci».