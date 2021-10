Cipolle ripiene con tonno era un piatto comune a Genova nell’Ottocento, oggi lo è meno ma non è stato dimenticato. E giustamente, perché richiede una preparazione facile e veloce ed è molto gustoso. Rivediamo la ricetta.

Ingredienti: 800 grammi di cipolle bianche, 250 grammi di tonno in scatola (sgocciolato), 50 grammi di mollica di pane bagnata nel latte e strizzata, due uova, 50 grammi di parmigiano grattugiato, olio d’oliva extravergine, pane grattato, sale. Per questa ricetta l’ideale è la cipolla bianca, può andare bene anche quella ramata o dorata, meno adatta è la rossa, da consumare cruda.

Sbucciate le cipolle e fatele bollire dodici minuti in acqua leggermente salata, poi estraetele e lasciatele raffreddare. Quindi tagliatele a metà e, con un coltello, scavate ciascuna metà al centro, portando via la polpa interna, che triterete insieme alla mollica di pane e al tonno. Versate il trito in una ciotola, aggiungete il parmigiano, le uova e il sale. Mescolate bene. Ungete una teglia e collocatevi le mezze cipolle con la parte concava volta all’insù, in ognuna versate un po’ d’olio, e poi il ripieno fino ad arrivare all’orlo, spolverizzate la sommità con il pane grattato e infornate a 180 gradi. Lasciate cuocere per un’ora.

Gustate le vostre cipolle ripiene quando saranno a temperatura ambiente, insieme con del Golfo del Tigullio Bianchetta.