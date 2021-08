«La Liguria è già pronta a seguire le direttive del generale Figliuolo, predisponendo corsie preferenziali per vaccinare i ragazzi tra i 12 e i 17 anni a partire dal 16 agosto anche senza preventiva prenotazione. Nel frattempo è operativa, con più di 900 dosi somministrate, la corsia preferenziale dedicata proprio agli adolescenti liguri tra i 12 e i 17 anni all’Hub nella Torre Msc a Genova. La stima è che solo a San Benigno di qui alla fine della prossima settimana arriveremo a 10 mila vaccinati sotto i 18 anni».

Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti in merito all’andamento delle vaccinazioni in Liguria in vista dell’apertura delle scuole.

«Le Open Night in programma in Asl 5 continuano a essere aperte anche ai ragazzi tra i 12 e i 17 anni che quindi possono vaccinarsi senza aver effettuato la prenotazione (ma in presenza di almeno un genitore e con il consenso informato firmato da entrambi) – ha ricordato Toti – Dal 23 agosto apriranno anche le linee “a presentazione”, senza necessità di prenotazione per gli over 18. Una scelta dedicata in maniera prioritaria al personale scolastico e soprattutto agli insegnanti e agli altri lavoratori».

Oggi intanto i nuovi positivi sono stati 191 ma calano gli ospedalizzati: «L’andamento del coronavirus nella nostra regione – ha spiegato ancora il presidente Toti – ci conferma quanto sia importante la vaccinazione. Nonostante il bollettino di oggi abbia riportato il dato di 191 nuovi positivi, gli ospedalizzati sono calati di altre 3 unità. Questo proprio grazie alla campagna vaccinale e al fatto che la Liguria si conferma la prima regione italiana, anche in questa ondata Covid estiva, per l’utilizzo degli anticorpi monoclonali per milione di abitanti».