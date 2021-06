A Genova ha aperto il ristorante Pokèria by Nima in via Fieschi 13.

Si tratta del quattordicesimo ristorante in Italia.

Il pokè è un piatto che mixa pesce crudo e ingredienti italiani serviti con riso: un connubio tra cucina hawaiiana, giapponese e italiana.

I due soci fondatori sono Marco Perego e Nicolò Caparra: «Il nostro obiettivo principale consiste nel soddisfare una clientela sempre più esigente, sorprendendola con abbinamenti inediti e sapori originali e garantendo sempre la massima qualità degli ingredienti. Abbiamo fronteggiato l’emergenza sfruttando sia il servizio di asporto, sia le grandi opportunità messe a disposizione dal delivery».