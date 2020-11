È stato presentato nell’ultimo punto serale sul Covid il progetto “Sconti & Sicurezza dai 65 anni”: una serie di misure studiate per gli anziani per proteggerli e indurli ad andare a fare gli acquisti nelle fasce orarie che in base alle tipologie di esercizi commerciali sono quelle meno affollate.

Sono state messe a punto su proposta di Regione Liguria e con il coordinamento della Camera di Commercio di Genova la collaborazione del Comune di Genova, Ascom Confesercenti Grande Distribuzione.

Il progetto prevede un’operazione scontistica per gli over 65 dal lunedì al venerdì così ripartita: nella fascia oraria 13/16 tutti i supermercati Basko liguri e tutti i discount Ekom e Conad di tutta la Liguria applicano lo sconto del 10% nei reparti di ortofrutta e pane; allo stesso modo tutti i negozi di vicinato di ortofrutta regionali applicano lo sconto del 5% (quelli che aderiscono all’iniziativa avranno il marchio di adesione ‘Sconti&Sicurezza dai 65 anni’); nella fascia oraria 9 – 11 sempre dal lunedì al venerdì i mercati rionali coperti di Genova di tutte le merceologie alimentari applicheranno lo sconto di almeno il 5%.

Il Comune di Genova mette a disposizione degli anziani che acquistano in queste fasce protette almeno 20 euro di spesa un ticket per la gratuità del parcheggio di un’ora. I ticket saranno consegnati ai commercianti aderenti all’iniziativa (i banchi aderenti esporranno l’apposito marchio di adesione con la scritta ‘Sconti&Sicurezza dai 65 anni’).

Inoltre il mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Bolzaneto prevede che nella fascia oraria tra le 10 e le 11 del mattino possano entrare solo gli over 65.

«Dopo le iniziative adottate per favorire un trasporto in sicurezza e la spesa a casa

questa è l’iniziativa che consente di incoraggiare gli spostamenti per le persone più fragili per gli acquisti dei generi alimentari in fasce protette – ha spiegato l’assessore regionale alle Politiche Sociali Ilaria Cavo − Un ringraziamento a chi ha saputo cogliere lo stimolo di Regione Liguria aderendo a questa operazione di scontistica che ha un grande valore sociale. Si parte così nell’augurio che molti esercenti grandi e piccoli possano seguire l’esempio e contribuire alla tutela dei più fragili».