Il ministère de la Transition écologique et solidaire in Francia ha comunicato gli esiti del sesto bando d’asta dedicato all’eolico onshore (sulla terraferma) che vede fra i vincitori due progetti di Erg: Parc Eolien des Bouchats Sarl (Champagne I) di 19,8 MW situato nella regione Grand-Est e WP France 10 SAS (Vallée de l’Aa 2 Estension) di 6,9 MW nella regione Hauts-de-France.

I due parchi avranno complessivamente una produzione stimata a regime di circa 66 GWh annui pari a circa 36 kt di emissione di CO2 evitata ed equivalente al fabbisogno di circa 22.500 famiglie.

L’avvio dei lavori di costruzione è previsto entro il primo trimestre del 2021 e l’entrata in esercizio rispettivamente entro il quarto trimestre 2021 per Vallée de l’Aa 2 e il secondo trimestre 2022 per Champagne I, per un investimento complessivo di 33 milioni di euro.

Dopo l’esito dell’asta i parchi beneficeranno di un contratto per differenza per un periodo di 20 anni dall’entrata in esercizio. Con questi progetti Erg procede nella propria strategia industriale di crescita organica in linea con il proprio business plan.