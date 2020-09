Esteso l’obbligo di indossare la mascherina durante il giorno nella provincia della Spezia, a seguito del cluster che si è riscontrato in zona.

E’ stato deciso oggi al termine della riunione che si è svolta in Regione alla presenza del presidente, dell’assessore alla salute, del commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli, del responsabile prevenzione di Alisa Filippo Ansaldi, del direttore del dipartimento prevenzione di sanità Francesco Quaglia e del sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini.

La decisione è stata assunta a seguito dei 41 nuovi ospedalizzati che si sono riscontrati nella provincia spezzina, su un totale di 61 ospedalizzati in tutta la regione e di 95 nuovi casi positivi in Liguria, emersi grazie ai 2700 tamponi effettuati oggi.

Per una settimana ci sarà dunque l’obbligo di indossare la mascherina anche nei luoghi esterni e non solo per chi entra negli esercizi commerciali o in aree al chiuso.

La presente ordinanza ha efficacia da oggi fino alle 24 del 13 settembre. L’obiettivo, come è stato spiegato oggi dai responsabili regionali, è quello di contenere il cluster e ricondurlo a dimensioni ragionevoli. Si tratta, è stato spiegato, di una misura blanda, perché di fatto l’obbligo è già previsto dall’ordinanza del Ministero della salute dalle ore 18. Al momento Regione Liguria non ritiene indispensabile assumere altre iniziative.

Nel corso del punto sull’aggiornamento i clinici hanno sottolineato che dei 40 ricoverati la maggior parte non presenta fenomeni preoccupanti.

Quanto accaduto nella provincia di Spezia, è stato detto, è da ricondurre ad un evento che si è tenuto fuori del territorio regionale, nel nord della Toscana, dove hanno preso parte un certo numero di cittadini di provenienza straniera. Una festa che si è di fatto trasformata in cluster e che ha creato dei sotto focolai in quanto le persone infettate si sono poi recate sui luoghi di lavoro, dove è stato esteso il contagio.

Gli uffici di prevenzione della ASL 5 sono stati rafforzati con l’inserimento di nuovo personale proveniente da altre ASL liguri.

Al termine della prossima settimana verrà effettuato un ulteriore monitoraggio per verificare le misure più idonee da adottare. Il sindaco della Spezia ha raccomandato a tutti, in particolare ai più giovani di prestare la massima attenzione alle misure di sicurezza.

Al momento l’indice di contagio in Liguria è pari a RT che è sotto l’1.0.