Il rifugio Casa Ressia, il primo dei due ristrutturati all’interno del Parco del Beigua che sono stati affidati alla cooperativa sociale Arci Media, è stato inaugurato sabato scorso.

Casa Ressia dispone di oltre 20 posti letto con possibilità di prima colazione e cena a base di prodotti del territori.

A settembre poi verrà aperta anche Casa Giumenta, il rifugio da 15 posti letto nel cuore del bosco, immerso in un verde pianoro, vicino ad un’abetaia e un antico seccatoio: sarà una struttura a basso impatto ambientale, grazie alla presenza dei pannelli fotovoltaici per l’alimentazione elettrica e al riscaldamento con stufe a pellet.

Casa Ressia è nella Foresta della Deiva (già inserita nel circuito delle strutture “ospitali per natura” del Parco, si trova poco dopo l’ingresso della Foresta, raggiungibile con una breve passeggiata su sterrato) uno dei luoghi più amati e frequentati del Parco del Beigua: seppur vicinissima al borgo di Sassello, rimane un ambiente indisturbato, riconosciuto come Zona speciale di conservazione per la presenza di habitat importanti per specie rare e protette.

Le possibilità di fruizione in tutte le stagioni sono state potenziate grazie anche al lavoro portato avanti con dedizione ed impegno di un gruppo di volontari di Sassello Mtb, che hanno reso nuovamente percorribili alcuni sentieri, da anni inutilizzati impraticabilità; in questi giorni Il Parco sta completando il posizionamento dei segnavia concordati con il gruppo escursionisti savonesi di Fie (Federazione Italiana Escursionismo) Liguria e presso i punti informativi e i centri visita è distribuita gratuitamente la nuova brochure della Foresta della Deiva, con indicati i 40 km di itinerari, sia quelli già ben noti, come l’Anello della Deiva o il sentiero che dal Castello Bellavista porta al Lago dei Gulli, sia i nuovi collegamenti.

La Foresta inoltre per tutta l’estate ospiterà tanti appuntamenti dedicati ai bambini nell’ambito del programma Beigua Junior Geoparker, laboratori didattici e attività all’aria aperta per scoprire la natura del Parco. Curiose anche le proposte di trekking guidato: sabato 11 luglio un primo appuntamento serale con la Guida che ci condurrà lungo uno dei nuovi sentieri fino alle Rocce Turchine e al punto panoramico di cima Deiva, con l’orecchio teso ad ascoltare i rumori del bosco e lo sguardo attento a cogliere tracce e movimenti della vita notturna che anima la Foresta. È necessario essere dotati di torcia o frontalino e cena al sacco. L’escursione, per camminatori abituali, terminerà verso le 23.30; prenotazione obbligatoria online sul sito www.parcobeigua.it entro venerdì alle ore 12.