Sono 3.618 i liguri attualmente positivi al coronavirus. 100 in meno di ieri.

In calo i pazienti in ospedale: 242 pazienti (12 in meno di ieri), di cui 19 in terapia intensiva (uno in più di ieri). 1.196 le persone al domicilio (106 in meno di ieri).

I positivi clinicamente guariti a casa sono 2.180 (18 in più di ieri). I guariti non più positivi sono 4.501 (147 in più rispetto a ieri).

Sono 9.548 i casi totali da inizio emergenza (53 in più di ieri). I deceduti sono 1.429 (6 in più di ieri).

I tamponi sono 96.678 (2.206 in più di ieri).

Gli ospedalizzati sono divisi in questo modo:

Asl 1 – 42 (4 in terapia intensiva)

Asl 2 – 49 (3 in terapia intensiva)

Asl 3 Villa Scassi – 33 (5 in terapia intensiva)

Asl 3 Micone – 1

San Martino – 34 (4 in terapia intensiva)

Galliera – 38

Gaslini – 3

Asl 4 – 13

Asl 5 – 29 (3 in terapia intensiva)

I positivi per provincia sono 415 in provincia di Imperia (7 in meno), 608 a Savona (18 in meno), 2.482 a Genova (74 in meno), 111 alla Spezia (uno in meno). I non assegnati 2.

Le sorveglianze attive (contatti di positivi) sono 1.166

Asl 1 – 100

Asl 2 – 322

Asl 3 – 416

Asl 4 – 179

Asl 5 – 149