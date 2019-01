C’è tempo fino al 15 febbraio per candidarsi a diventare autista di Amt, l’azienda di trasporto pubblico di Genova. La selezione precede le prossime assunzioni che avverranno con contratto di apprendistato nel primo semestre del 2019.

Il contratto sarà di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi (profilo professionale operatore di esercizio parametro retributivo 140 del contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri).

I requisiti necessari sono: la patente di guida D e Cqc passeggeri entrambe valide, l’esser nati dopo il 31 maggio 1989 (categoria A) oppure essere nati prima del 1° giugno 1989 e, in questo caso, essere beneficiari di una delle tipologie di trattamento di disoccupazione (categoria B): mobilità; naspi; aspi; mini aspi; dis-coll; indennità speciale di disoccupazione edile.

La selezione è rivolta indistintamente a uomini e donne e viene svolta secondo criteri di pari opportunità.

Per partecipare alla selezione è necessario compilare ed inviare on-line il modulo raggiungibile dai link seguenti secondo la categoria di appartenenza (A e B) entro le 12 del 15 febbraio 2019.

Coloro che invieranno i propri dati attraverso la compilazione online riceveranno una mail di conferma automatica dell’avvenuta registrazione.

Tutte le successive comunicazioni riguardanti la selezione saranno inviate agli interessati tramite e-mail all’indirizzo fornito all’atto della registrazione della candidatura.

Tutti i candidati iscritti e in possesso dei requisiti richiesti, verranno convocati alle prove di selezione consistenti in un colloquio di gruppo e un colloquio individuale, che si svolgeranno a partire dal 25 febbraio 2019.

I candidati dovranno presentarsi muniti di fototessera, curriculum vitae, patente di guida e Cqc passeggeri.

La graduatoria finale, riservata ai candidati che hanno superato il colloquio individuale, verrà espressa in centesimi e sarà determinata dalla somma del punteggio ottenuto nel colloquio di gruppo (valutato in trentesimi) e nel colloquio individuale (valutato in settantesimi). Per considerare superato il colloquio individuale occorre raggiungere un punteggio minimo di 42/70.

La graduatoria, esposta sul sito internet di Amt entro il 31 marzo 2019, sarà valida per 24 mesi dalla data di pubblicazione.

Per essere assunti i candidati devono anche ottenere idoneità psico-fisica; godere dei diritti politici; non avere condanne penali o procedimenti penali pendenti; per i cittadini extracomunitari, essere in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro in corso di validità.

Amt è interessata anche a ricevere candidature che non fossero ancora in possesso dei titoli abilitativi richiesti (patente D e Cqc passeggeri), purché in possesso di un documento rilasciato da un’autoscuola che certifichi l’iscrizione ai corsi per il conseguimento della patente D e della Cqc Passeggeri. Le stesse verranno tenute in evidenza per ulteriori fasi di selezione e per ulteriori eventuali assunzioni, una volta esaurita la graduatoria. Qui il modulo.