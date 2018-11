EdiliziAcrobatica debutta oggi in Borsa in rialzo del 2,10% a 3,4 euro: il prezzo delle azioni riservate al mercato era stato fissato a 3,33 euro (3 euro per azione il prezzo delle azioni riservate a dipendenti e amministratori). Inoltre, l’operazione prevede un meccanismo di “aggiustamento” qualora il gruppo non raggiunga un determinato obiettivo di redditività consolidata in termini Ebitda nell’esercizio 2018 (Price Adjustment Shares).

La società specializzata in lavori edili su corda e funi ha collocato su Aim oltre 1,7 milioni di nuove azioni per 5,72 milioni di controvalore e un flottante pari al 23,5% dei 7,72 milioni che compongono il capitale di EdiliziAcrobatica.

La società ha archiviato il 2017 con un valore della produzione pari a circa 17,4 milioni (Cagr 2013-2017 a +46,1%) e un ebitda adjusted pari a circa 2,8 milioni. Invece, al 30 giugno 2018 la società ha raggiunto gli 11,1 milioni di euro di valore della produzione (in crescita del 45,6%), traguardando un miglioramento sia dell’ebitda margin (+18,5%) sia dell’ebit margin (+17%). L’utile netto è aumentato del 336,5% circa a 1,3 milioni.