VEGenova 2026: il Vegan Festival è Villa Durazzo Bombrini il 25 e 26 aprile

Il capoluogo ligure si prepara a trasformarsi nella capitale del mondo vegan con il VEGenova Vegan Festival 2026: giunto alla sua quarta edizione è in programma sabato 25 e domenica 26 aprile a Villa Durazzo Bombrini.

Per due giorni, dalle ore 10:00 alle 22:00, i visitatori potranno immergersi in un’esperienza che unisce gastronomia, consapevolezza e attivismo.

Il cuore pulsante del festival sarà il grande parco della Villa, che ospiterà oltre 60 stand di espositori. Sarà possibile scoprire eccellenze del cibo plant-based, artigianato sostenibile, cosmesi cruelty-free e le ultime novità del mercato vegan.

All’interno, nella Sala Solimena, si terranno conferenze e workshop tra cui:

Workshop di cucina: un workshop di cucina vegana in collaborazione con Black Sheep, laboratorio artigianale della provincia di Trento.

Incontri con gli esperti: approfondimenti su etica, ambiente e salute, con gli interventi di Serena Malabrocca e Ciclista Antispecista, Martina Micciché, Essere Animali, Sara d’Angelo, Verde Camilla Parmigiani.

Ospite d’onore di VEGenova 2026 sarà Ed Winters, conosciuto sui social come Earthling Ed, una delle voci più influenti del movimento vegano contemporaneo. Celebre per il suo approccio basato sulla logica e la comunicazione empatica, Ed ha tenuto lezioni in università di tutto il mondo, ed è apparso su media quali la BBC. In occasione del festival, Ed Winters presenterà il suo nuovo libro “Come diventare e restare vegan” edito da Sonda; a seguire si terrà firmacopie con l’autore.

Il festival è un evento pensato per la comunità, con un’attenzione particolare alle famiglie. Oltre ai workshop e agli incontri sono previste altre iniziative tra cui:

Area bimbi: attività ludico-educative dedicate ai più piccoli per avvicinarli al rispetto della natura in modo divertente. La villa dispone di ampie zone dedicate ai giochi per bambini con scivoli, altalene e strutture per arrampicarsi e giocare.

Sabato 25 aprile – “Pedalata della Libertà”: partenza alle ore 10:00 da piazza della Vittoria. Chi arriverà al festival in bicicletta non solo sosterrà la causa della liberazione animale, ma avrà accesso a sconti dedicati presso gli stand aderenti.

Domenica 26 aprile – Yoga Solidale: Una sessione speciale di yoga alle ore 9:00 curata dall’Associazione Yoga Solidale. La pratica sarà legata a una raccolta fondi interamente destinata a sostenere la costruzione del nuovo ospedale per animali di Rifugio Miletta, un progetto d’eccellenza per la cura degli animali salvati da situazioni di sfruttamento. Chi parteciperà alla sessione di yoga non solo sosterrà la causa della liberazione animale, ma avrà accesso a sconti dedicati presso gli stand aderenti.

Nato nel 2022 da un’idea di Giulia Cimarosti e Alice Cosso, il VEGenova in soli quattro anni è diventanto un appuntamento di riferimento per chiunque sia interessato a uno stile di vita sostenibile.