Paleofestival 2026: al Castello San Giorgio della Spezia laboratori ed esperienze immersive

Conto alla rovescia iniziato per il Paleofestival, il festival dell’archeologia sperimentale divulgativa dedicato al mondo antico, in programma al Castello San Giorgio della Spezia nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 aprile a partire dalle ore 15.30.

Anche quest’anno il Paleofestival si conferma come un evento capace di unire ricerca scientifica e divulgazione, rendendo accessibile il passato in modo coinvolgente e partecipativo. Per due giorni, giardino, terrazze e spazi interni del Castello si animeranno con postazioni interattive curate da archeologi sperimentalisti, archeotecnici ed esperti provenienti da musei e parchi archeologici.

«Il Paleofestival è un evento pensato per adulti e bambini che valorizza il nostro patrimonio storico e archeologico trasformandolo in un’esperienza viva e partecipata. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – Manifestazioni come questa contribuiscono non solo a rafforzare il legame della comunità con la propria storia, ma anche a promuovere La Spezia come una destinazione culturale dinamica e attrattiva, capace di offrire ai visitatori esperienze autentiche e di qualità. Il successo e la crescita costante del Paleofestival confermano l’importanza di investire in iniziative che rendano la cultura accessibile, stimolante e condivisa».

Uno degli appuntamenti più attesi del calendario culturale spezzino è pronto a trasformare il Castello in un grande laboratorio a cielo aperto, dove il pubblico – adulti e bambini – potrà vivere la storia in prima persona attraverso esperienze immersive, attività pratiche e momenti di scoperta. E che sarà comunque svolto anche in caso di pioggia: gli spazi del Castello, infatti, saranno interamente dedicati al perfetto svolgimento dell’evento.

Le novità dell’edizione 2026

Grande attesa per le novità dell’edizione 2026, che arricchiscono ulteriormente il programma con esperienze originali e immersive: il laboratorio sul Lago di Ledro, in programma sabato pomeriggio, con visori 3D per esplorare le palafitte in realtà virtuale; “Trame di Storia – I suoni della Preistoria: 35.000 anni di note”, un viaggio sonoro alle origini della musica; le attività di tiro con l’arco (a cura di Claudio Pratelli e Mauro Viegi) e tiro con il propulsore (a cura di Alfio Tomaselli); “La Fullonica”, laboratorio sulla lavanderia e tintoria in epoca romana a cura di Sara Lenzoni ; il laboratorio di modellismo preistorico con Susanna Gasparini e il laboratorio creativo “Decoriamo una borsa con i motivi delle tombe etrusche” (a cura di Amanda Moruzzo e Marta Ragnoli).

Accanto alle novità, il festival proporrà ben 40 attività tra laboratori, dimostrazioni e momenti ludici, con un’attenzione particolare alla civiltà etrusca, protagonista di numerose iniziative di questa edizione.

Attraverso la sperimentazione diretta, i partecipanti potranno riscoprire antiche tecniche di lavorazione, realizzare manufatti e comprendere come, fin dalla Preistoria, la trasmissione pratica dei saperi fosse fondamentale per la crescita delle comunità. Un’occasione unica per conoscere le radici del passato e sviluppare una maggiore consapevolezza del rapporto tra uomo, ambiente e società.

Domenica 19 aprile, in mattinata, si terrà inoltre il consueto convegno scientifico a ingresso libero, durante il quale saranno presentati gli Atti del convegno dell’anno precedente, dedicato alle più recenti sperimentazioni archeologiche, con approfondimenti sulla ceramica etrusca e contributi dai parchi archeologici di Montale e della Val Senales, oltre all’esperienza di rievocazione storica “Living History” di Luni.

Giunto alla sua diciannovesima edizione, il Paleofestival continua a rinnovarsi, coinvolgendo un pubblico sempre più ampio e confermandosi come un esempio virtuoso di cultura condivisa, accessibile e partecipata.

L’evento è a cura di Donatella Alessi, conservatore del Museo del Castello, ed Edoardo Ratti, archeologo e archeotecnico.

Informazioni

Ingresso: 5 euro bambini, 3 euro accompagnatori

Evento confermato anche in caso di maltempo (con programma ridotto)

Prevendita attiva presso il Museo del Castello

Museo del Castello San Giorgio

Via XXVII Marzo 36, La Spezia

Tel. 0187 751142 – 0187 727219

sangiorgio.segreteria@comune.sp.it

museodelcastello.spezianet.it