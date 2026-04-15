Transizione energetica: il 17 e il 18 aprile torna il Green Energy Day

In tutta Italia il 17 e 18 aprile torna il Green Energy Day, la grande giornata dedicata alla transizione energetica promossa dal Coordinamento Free insieme a Legambiente e alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica, della mobilità sostenibile, del mondo ambientalista e dei consumatori.

In Liguria l’appuntamento sarà il 18 aprile in provincia di Savona con la visita guidata al parco eolico “La Rocca” a Pontinvrea (Savona), per conoscere da vicino il funzionamento degli impianti eolici e il loro inserimento nel territorio.

Il sito rappresenta anche un interessante esempio di integrazione tra energia e cultura: a luglio 2025 è stato infatti inaugurato il “Museo del Vento”, un progetto che ha trasformato le basi dei quattro aerogeneratori in opere pittoriche site-specific, realizzate da artisti chiamati a dialogare con il paesaggio, la scala monumentale delle turbine e il contesto naturale e culturale circostante.

«Per il terzo anno consecutivo il Green Energy Day – dichiara Attilio Piattelli, presidente del Coordinamento Free – continua a svolgere un ruolo strategico, perché consente ai cittadini di avvicinarsi agli impianti, comprenderne il funzionamento, valutarne i benefici concreti e sviluppare una maggiore consapevolezza. Informazione, trasparenza ed esperienza diretta sono strumenti fondamentali per superare diffidenze e costruire un consenso solido e informato attorno alla transizione energetica».

I cittadini, le famiglie e le scuole interessati a partecipare alle visite organizzate nel weekend del Green Energy Day 2026 possono consultare la mappa sul sito e seguire le indicazioni riportate nei dettagli delle iniziative in programma.