Liguria in Borsa: prevalgono i risultati positivi,  svetta Circle

Titolo Prezzo finale in euro Variazione percentuale Apertura in euro
Aedes 0,0836 -1,42% 0,084
Bper Banca 12,41 +0,27% 12,43
Centrale del Latte d’Italia 4,74 +0,42% 4,69
Circle 11,50 +2,68% 11,20
EdgeLab
EdiliziAcrobatica 3,94 -0,25% 3,87
Erg 21,90 -1,26% 22,32
Fincantieri 13,78 +0,69% 13,68
Gismondi 1754
Iren 2,57 -2,36% 2,624
Leonardo 57,84 +0,54% 57,53
Maps 2,42 -2,42% 2,50
Orsero 16,14 +0,62% 16,00
Racing Force 4,67 +1,30% 4,55
Redelfi 11,12 +1,28% 11,00
Rt&L 3,75 +1,49% 3,60
Sanlorenzo 33,02 +0,79% 32,82