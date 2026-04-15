Giornata del Made in Italy, in Liguria 25 iniziative fino a metà maggio

Si celebra oggi, 15 aprile, la Giornata nazionale del Made in Italy, dedicata alla promozione della creatività e dell’eccellenza italiana. In Liguria sono 25 le iniziative collegate a questo appuntamento nazionale, in programma da oggi fino al prossimo 10 maggio.

«Oggi, nella Giornata nazionale del Made in Italy, vogliamo celebrare questa eccellenza assoluta, e in particolare il Made in Liguria: non si tratta solo di un marchio, o di uno slogan. È un patrimonio culturale, economico e umano che racconta al mondo chi siamo, grazie a un mix di esperienza, know-how, creatività, qualità, ingegno, tradizione. La Liguria gioca un ruolo determinante, e continua a fornire un grande contributo a questo vero e proprio tratto distintivo e identitario che è la chiave del successo del saper fare italiano in tutto il mondo». Così il presidente della Regione Liguria Marco Bucci e l’assessore allo Sviluppo economico Alessio Piana.

Tra gli eventi in programma oggi quello organizzato dalla Camera di Commercio di Genova, in collaborazione con la Casa del Made in Italy di Genova, “Pietre che raccontano il mare: Genova, il Made in Italy e una storia lunga 500 anni”, a Savona in corso l’iniziativa “Storie di Made in Italy: dalla Cultura del Fare al Futuro dell’Impresa” organizzato da Confartigianato, mentre Talent Garden Genova ospita l’incontro “Sostenibilità: da obbligo normativo a vantaggio competitivo”.

Sempre oggi all’Istituto di istruzione superiore Giancardi Galilei Aicardi Alassio-Albenga si parla dell’eccellenza del patrimonio agroalimentare con “Filiera del Futuro: produzione agricola, cucina e robotica integrata – Coltivare, programmare, cucire sapori”.

Domani l’artigianato torna protagonista a Genova con “Alla scoperta del Made in Italy artigiano” organizzato da Confartigianato Liguria e con il coinvolgimento delle scuole, mentre dal 17 al 19 aprile Cna Genova torna con la nona edizione di “Cucina Liguria e dintorni”, la quarta in collaborazione con la Mezza Maratona di Genova.

«Come Regione siamo particolarmente attenti alla tutela e al sostegno delle attività che producono e lavorano sul nostro territorio, in particolare quelle che portano avanti produzioni legate alla nostra tradizione e alle nostre tipicità storiche, e che oltre a portare avanti un saper fare che ci contraddistingue, generano sviluppo e occupazione – commentano Bucci e Piana -. Nel nostro territorio l’artigianato, vera e propria bandiera del Made in Liguria, nel 2025, secondo i dati Movimprese, ha mostrato un sostanziale equilibrio tra nuove iscrizioni e cessazioni. Un risultato non scontato, superiore al dato del Nord-Ovest, che è legato anche alle iniziative portate avanti dall’amministrazione, come Garanzia Artigianato Liguria, strumento di accesso al credito con cui non solo sosteniamo gli investimenti delle imprese esistenti, ma accompagniamo la nascita di nuove attività. A inizio giugno, poi – aggiungono – le eccellenze enogastronomiche liguri saranno all’Epic di Parigi, per una settimana dedicata alla valorizzazione dei prodotti del nostro territorio».

«È poi importante sottolineare – aggiungono – come la Liguria primeggi in diversi di quei pilastri che definiscono il Made in Italy, in particolare nel campo della blue economy e cantieristica, che non solo è nodale per l’economia ligure, ma fa parte del nostro dna, con il 10,9% delle imprese liguri attive in questo settore, ma anche per quanto riguarda il turismo».