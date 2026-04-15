Fincantieri si aggiudica il primo contratto della U.S. Navy per il programma Lsm

A seguito dell’annuncio della U.S. Navy del 18 febbraio 2026 riguardante la pubblicazione di una richiesta di proposta per il programma Medium Landing Ship (LSM) – che prevede fino a 35 navi – dove viene specificato che Fincantieri Marine Group (Fmg) realizzerà la costruzione di quattro unità, Fincantieri annuncia che la sua controllata statunitense si è aggiudicata un contratto da 30 milioni di dollari per l’acquisizione di materiali e per le attività di ingegneria relative a queste prime quattro navi. Questo segna formalmente l’inizio della prima fase del programma e rappresenta il primo passo concreto verso la sua esecuzione.

L’assegnazione del contratto consente l’immediato approvvigionamento di materiali con lunghi tempi di consegna e la realizzazione di attività di ingegneria e operazioni critiche necessarie per la preparazione industriale e produttiva delle prime quattro navi. Tale processo consentirà di avviare la costruzione delle unità già nel quarto trimestre del 2026.

Questo passaggio rappresenta un’accelerazione significativa per il programma Lsm e anticipa un futuro conferimento dei contratti di costruzione attraverso il modello Vessel Construction Manager, soggetto alle approvazioni e agli accordi contrattuali applicabili.

Il programma Lsm è una componente fondamentale della flotta della U.S. Navy e della struttura operativa del Corpo dei Marines degli Stati Uniti in quanto consente operazioni distribuite, garantisce una maggiore mobilità lungo le coste e permette un rapido schieramento e supporto delle forze in aree contese. Durante la fase iniziale di produzione, a Fmg è stato affidato l’incarico di costruire almeno quattro unità, consolidando così il suo ruolo di attore industriale centrale nell’attuazione del programma.

Commentando l’annuncio, Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri, ha dichiarato: «L’assegnazione di questo contratto rappresenta un passo importante nell’evoluzione della nostra lunga collaborazione con la U.S. Navy. Riflette la fiducia riposta nelle capacità industriali sviluppate negli Stati Uniti e nella nostra capacità di supportare programmi navali complessi con disciplina, rapidità ed eccellenza tecnica. Attraverso continui investimenti, una forza lavoro qualificata e una base industriale resiliente, Fincantieri è pronta a supportare la Marina nell’adozione di nuovi concetti operativi e requisiti futuri delle forze».

Adottando il modello VCM, la U.S. Navy sta ridefinendo la costruzione navale attraverso l’integrazione di best practice commerciali, la produzione simultanea e una gestione industriale rigorosa. In questo contesto, Fincantieri porta una piattaforma industriale unica nel suo genere negli Stati Uniti, combinando infrastrutture avanzate nei cantieri navali, profondità produttiva e competenze tecniche integrate a livello globale per realizzare programmi navali complessi con affidabilità ed efficienza.

Negli ultimi dieci anni, Fincantieri ha investito oltre 800 milioni di dollari nei suoi cantieri navali statunitensi, trasformandoli in una delle reti di costruzione navale più moderne ed efficienti del Paese. Questi investimenti supportano la capacità del Gruppo di sostenere contemporaneamente più programmi navali e di rispondere rapidamente alle esigenze operative in evoluzione.

Fincantieri Marine Group impiega circa 3.000 lavoratori americani altamente qualificati e continua a investire nel rafforzamento del proprio capitale umano, del footprint industriale e delle capacità tecnologiche per sostenere le ambizioni operative di lungo termine della U.S. Navy e favorire la crescita costante della base industriale marittima nazionale.