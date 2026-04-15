Ecogest cerca 50 collaboratori: opportunità di lavoro anche in Liguria

Opera nella manutenzione del verde stradale e autostradale e nella gestione delle infrastrutture di trasporto

Ecogest spa, realtà italiana operativa nel settore dei servizi infrastrutturali e ambientali e nella manutenzione del verde stradale e autostradale, cerca 50 nuove risorse da inserire su tutto il territorio nazionale. In particolare le opportunità di lavoro riguardano Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lazio e Abruzzo.

La ricerca è rivolta alle seguenti figure professionali:

30 operai in possesso di patente B;

10 trattoristi con idonea abilitazione;

5 autisti con patente C e CQC;

3 escavatoristi.

Con sede a Cotognola (Ravenna), Ecogest opera da decenni nella manutenzione del verde stradale e autostradale e nella gestione delle infrastrutture di trasporto, intervenendo su oltre 7.500 km di rete distribuiti in diverse regioni italiane.

Ai candidati è richiesta disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. In caso di lavoro fuori sede, l’azienda garantisce vitto, alloggio e rientri periodici, con modalità da concordare.

Per candidarsi e ottenere maggiori informazioni è possibile consultare i canali ufficiali dell’azienda e in particolare inviare il proprio curriculum o la propria disponibilità all’indirizzo mail: ufficio.personale@ecogestspa.com.

Per prendere visione con maggiore dettaglio delle attività dell’azienda, e della dislocazione dei cantieri e delle attività, è possibile collegarsi al sito www.ecogestspa.com