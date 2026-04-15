Sanità: mezzi mobili delle Asl in piazza per promuove le Case della Comunità

Domani, giovedì 16 aprile, i mezzi mobili di tutte le Asl della Liguria saranno presenti nelle principali piazze della regione, per promuovere l’open day delle Case della Comunità, in programma sabato 18 e domenica 19 aprile, durante il quale saranno offerte visite e prestazioni gratuite ad accesso diretto. L’iniziativa mira ad avvicinare i cittadini ai nuovi servizi della sanità territoriale, portando informazioni e materiali divulgativi direttamente nelle piazze.

«Si tratta di un’azione capillare di informazione e sensibilizzazione sul ruolo delle Case della Comunità, presidio fondamentale del nuovo modello di assistenza territoriale – sottolinea Massimo Nicolò, assessore alla Sanità-. Domani, nelle principali piazze della Liguria, i cittadini riceveranno informazioni sui presidi attivi sul territorio e sulle iniziative previste per gli open day di ciascuna Asl. Un’opportunità per conoscere da vicino tutti i servizi e prendersi cura della propria salute».

Informazioni sugli open day di sabato 18 e domenica 19 aprile alle Case della Comunità a questo link

Le tappe di giovedì 16 aprile

ASL 1

A Imperia, dalle 8.00 alle 13.00 in via XX Settembre

ASL 2

A Cairo Montenotte, dalle 10.00 alle 14.00 in piazza XX Settembre

AREA METROPOLITANA GENOVESE

ASL 3

A Recco, dalle 12.00 alle 14.00 in piazza Nicoloso, presso il Comune

A Genova Prà, dalle 15.00 alle 17.00 in piazza della Stazione

A Genova Fiumara, dalle 17.30 alle 19.30 presso il centro commerciale Fiumara

ASL 4

A Rapallo, dalle 9.00 alle 12.00 sul lungomare Vittorio Veneto, nei pressi del Chiosco della Musica

ASL 5

Il camper di ASL 5 sarà operativo con il seguente programma:

– Santo Stefano Magra, dalle 9.00 alle 10.00 in piazza Nenni (accanto al forno)

– Sarzana, dalle 10.15 alle 11.15 in piazza Martiri

– Castelnuovo Magra, dalle 11.30 alle 12.30 presso il parcheggio del centro commerciale La Miniera

– Luni, dalle 12.45 alle 13.45 presso il parcheggio Dogana