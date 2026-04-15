Borse europee deboli, Parigi in netto ribasso

La ripresa delle trattative tra Usa e Iran il blocco navale statunitense dello Stretto di Hormuz non entusiasmano le Borse europee, che hanno chiuso deboli, con Parigi in netto ribasso a causa del calo dei titoli del lusso con il crollo di Kering. Milano segna -0,04%, Madrid -0,55%, Parigi -0,64%, Francoforte +0,09%, Londra -0,47%.
Spread Btp/Bund
Spread Btp/Bund a 77 punti (variazione +1,07%, rendimento Btp 10 anni +3,82%,rendimento Bund 10 anni +3,04%).
Piazza Affari
A Milano corrono Nexi (+5,80%), Mediobanca (+4,80%), Mps (+4,67%), Avio (+3,14%). In coda Inwit, negativi utility, con Hera -2,27% e A2A -1,56%, ed energetici (Tenaris-1,50%).
Energia
Sale il prezzo del petrolio, il Brent è a 95,14 dollari al barile (+0,4%), il Wti a 92,30 (+1,12%). Gas europeo in calo del 4,2% a 41,55 euro al MWh,
Valute
Il dollaro è rimasto sui minimi da sei settimane, con l’euro in area 1,18. Euro/yen in rialzo a 187,6 (187,3) mentre il dollaro incrocia lo yen a 158,96 (158,7). In calo dell’1,7% il Bitcoin a 74.059 dollari. L’oro perde lo 0,6% a 4.810 dollari l’oncia.