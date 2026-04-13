Previsioni occupazionali aprile, i dati di Savona, Imperia e La Spezia: in maggioranza contratti a termine

Poco spazio per i laureati (tra il 4 e il 6%), la maggiore necessità è nei servizi legati al turismo e nel commercio

Il servizio informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria ha elaborato i dati dell’analisi Excelsior per le province di Savona, Imperia e La Spezia. In Liguria, ad aprile, le previsioni occupazionali si attestano sulle 15.500 unità, mentre a livello nazionale sono 500.000 i lavoratori ricercati dalle imprese.

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Previsioni occupazionali Savona

Sono 3.680 le entrate complessive programmate a aprile in provincia di Savona. Nel Savonese sono 11.220 le entrate previste tra aprile e giugno 2026.

Analizzando nel dettaglio il mese di aprile, si rileva che in provincia di Savona nel 13% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’87% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per l’ 82% nel settore dei servizi, per l’82% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 6% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (14%). In 42 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 30% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 23% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 4% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 53% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 62% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 25% del totale.

Nel mese di aprile le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (1.620), Servizi alle persone (700), Commercio (360), Costruzioni (150) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (150).

Previsioni Savona Excelsior aprile 2026

Previsioni occupazionali Imperia

Sono 1.690 le entrate complessive programmate a aprile in provincia di Imperia. Nell’imperiese sono 6.060 le entrate previste tra aprile e giugno 2026.

Analizzando nel dettaglio il mese di aprile, si rileva che in provincia di Imperia nel 21% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre il 79% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per l’82% nel settore dei servizi, per il 81% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 9 % sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (14%). In 46 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 33 % le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 30% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 6% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 52 % delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 57% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 19% del totale.

Nel mese di aprile le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (730), Servizi alle persone (260), Commercio (210), Costruzioni (130) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (90).

Previsioni bollettino excelsior Imperia aprile 2026

Previsioni occupazionali La Spezia

Sono 2.820 le entrate complessive programmate a aprile in provincia della Spezia. Nello spezzino sono 7.490 le entrate previste tra aprile e giugno 2026.

Analizzando nel dettaglio il mese di aprile, si rileva che in provincia della Spezia nel 18% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’ 82% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 78% nel settore dei servizi, per il 79% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e l’8% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (14%). In 38 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 30% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 29% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 6% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 55% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 60% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 28% del totale.

Nel mese di aprile le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (1.260), Commercio (340), Servizi alle persone (200), Industrie meccaniche ed elettroniche (200) e Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (190).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Previsioni bollettino excelsior La Spezia aprile 2026