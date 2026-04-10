Raise e Start4.0: nuova collaborazione strategica per trasformare i risultati della ricerca in innovazione industriale

Start4.0 e Raise – Ecosistema dell’Innovazione finanziato dal Pnrr – avviano una nuova collaborazione strategica finalizzata a rafforzare il trasferimento tecnologico e accompagnare i risultati della ricerca avanzata verso applicazioni industriali concrete, scalabili e adottabili dalle imprese.

L’accordo, formalizzato attraverso un Memorandum of Understanding, mette in connessione due strumenti complementari della strategia nazionale per l’innovazione sostenuta dal Pnrr, con l’obiettivo di valorizzare le tecnologie sviluppate nell’ambito dell’ecosistema Raise e accelerarne il percorso verso il mercato attraverso le infrastrutture, le competenze e la rete nazionale del Competence Center Start4.0.

Raise ha attivato negli ultimi anni un ecosistema di collaborazione tra università, centri di ricerca e imprese nei campi dell’intelligenza artificiale e della robotica, generando prototipi e soluzioni tecnologiche ad alto potenziale applicativo. La collaborazione con Start4.0 nasce per supportare il passaggio successivo, quello più complesso e strategico: trasformare i risultati della ricerca in innovazione industriale concreta.

Attraverso il programma Raise to Market via Start4.0, le tecnologie sviluppate nell’ambito dell’ecosistema potranno essere accompagnate in percorsi di incremento del livello di maturità tecnologica (Trt), validazione in ambienti operativi realistici, verifica della compliance normativa e cybersecurity by design, fino alla sperimentazione in contesti applicativi e alla diffusione su scala nazionale.

L’iniziativa coinvolge un ecosistema di circa 125 imprese partner e beneficiarie dei bandi a cascata Raise, in larga parte piccole e medie imprese ad alto potenziale innovativo, e rappresenta un passaggio strategico per rafforzare l’impatto economico degli investimenti pubblici in ricerca e innovazione.

«La collaborazione con Start4.0 rappresenta un passaggio naturale nell’evoluzione dell’ecosistema Raise – dichiara Cristina Battaglia, programme manager di Raise. «Raise ha generato risultati scientifici e tecnologici di grande valore nei campi dell’intelligenza artificiale e della robotica. Mettere queste soluzioni nelle condizioni di essere testate, validate e adottate dalle imprese significa trasformare la ricerca in impatto reale per il territorio e per il sistema produttivo nazionale».

La sinergia tra ecosistemi dell’innovazione e Competence Center consente di costruire una filiera continua dalla ricerca all’adozione industriale, riducendo la frammentazione storica tra produzione di conoscenza e trasferimento tecnologico.

«Questa collaborazione rafforza una logica di sistema tra strumenti complementari del Pnrr – sottolinea Roberta De Donatis, responsabile esecutiva di Start4.0 – Connettere le soluzioni sviluppate nell’ambito di Raise con le infrastrutture di test, validazione e sperimentazione di Start4.0 significa accelerare il percorso di scale-up tecnologico delle imprese e contribuire a massimizzare l’impatto degli investimenti pubblici in innovazione».

Start4.0 metterà a disposizione dell’ecosistema Raise competenze specialistiche, ambienti di sperimentazione avanzata e strumenti di accompagnamento all’industrializzazione delle soluzioni, favorendone la diffusione lungo le filiere produttive nazionali.

«Il valore di questa collaborazione sta nella capacità di costruire continuità tra ricerca e applicazione industriale», evidenzia Georgia Cesarone, chief technology officer di Start4.0. «Attraverso i nostri testbed, le attività di validazione tecnologica e i percorsi di compliance e cybersecurity industriale, possiamo supportare concretamente le imprese nel portare le soluzioni sviluppate in Raise verso livelli di maturità più elevati e facilitarne l’adozione in contesti operativi reali».

La collaborazione tra Start4.0 e Raise rappresenta un modello replicabile di integrazione tra ecosistemi della ricerca e infrastrutture di trasferimento tecnologico, contribuendo a rafforzare la competitività delle imprese, ad amplificare l’impatto degli investimenti del Pnrr e a trasformarli in innovazione concreta, sicura e sostenibile per il sistema produttivo nazionale.

A questo link l’avviso e come candidarsi per l’attivazione di servizi Start 4.0 (scadenza 30 aprile).