Borsa, avvio cauto per l’Europa in attesa degli sviluppi in Medio Oriente

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib si attesta a 43.821 punti, in aumento dello 0,14%. Dopo i primi scambi si mantiene in territorio positivo. Nel listino principale brilla Brunello Cucinelli (+5,32%). Guadagni anche per Inwit (+1,99%), Prysmian (+1,89%) e Stmicroelectronics (+1,73%). In ribasso Avio (-2,60%), Leonardo (-2,25%), Tenaris (-1,67%) ed Eni (-0,96%).
Le Borse europee aprono fiacche mentre si guarda agli sviluppi della guerra in Medio Oriente con i colloqui tra Usa e Iran in programma nel fine settimana, e alle prossime mosse di Israele in Libano. Avvio sulla parità per Parigi (+0,06%) e Francoforte (+0,09%). Londra cede lo -0,22%.
Sui mercati asiatici torna l’ottimismo e le borse chiudono in rialzo. Tokyo termina la seduta in aumento del +1,84%. Brilla Shanghai, in rialzo del +2,47%.
Sul fronte macroeconomico in arrivo dalla Germania i dati sull’inflazione in seconda lettura e dall’Italia quelli sulla produzione industriale. Dagli Stati Uniti l’inflazione e la fiducia delle famiglie.
In lieve rialzo i prezzi del petrolio. Il wti è scambiato a 98,29 dollari al barile (+0,43%) mentre il brent passa di mano a 96,65 dollari (+0,78%).
Il prezzo del gas in avvio è in calo in attesa degli sviluppi sulla riapertura dello stretto di Hormuz. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del -2,8% a 44,90 euro al megawattora.
Oro stabile questa mattina. Le quotazioni spot del metallo prezioso segnano un rialzo dello 0,04% a 4.765,17 dollari l’oncia.
Euro poco mosso nei cambi: questa mattina passa di mano a 1,1691 dollari (-0,08%), in lieve rialzo lo yen a 186,18 (+0,11%).
Lo spread tra Btp e Bund in avvio è in aumento a 76 punti base dai 74 della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale al 3,77%.